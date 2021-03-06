(Фото) Отдых в лесу: Лидия Таран со своей дочкой на прогулке – выходной!

Пришла весна! Люди почувствовали ее пьянящий запах и пение птиц. Захотелось на природу после трудовой недели.

Выход в лес или на речку особенно с родственниками - это всегда приятно и весело.

Лидия Таран, которая является популярной украинской телеведущей решила устроить себе выходной в лесу. Она взяла с собой на прогулку дочь. Чистый воздух и отличное настроение сопутствовали им. Лидия разметила в социальной сети на своей страничке в Инстаграм фотографии, как они с дочкой весело проводят свой выходной в лесу.

Наверное она не часто бывает на природе, особенно в такое время и тем более с дочкой. Сейчас выдался хороший день и выходной и почему бы не отдохнуть в лесу!

Лидия Таран любит быть вместе со своей дочерью Василисой. Особенно им интересно вдвоем путешествовать. Со стороны можно сказать, что это настоящие подружки - такие у них дружеские отношения. Да, к то муже Василиса давно просила маму побывать в лесу. И на выходные они решили прогуляться по лесу.

Что для этого нужно - только желание и тепло одеться!

Лидия оделась в спортивную кофту с капюшоном черного цвета, наверх накинула куртку желтую и ее образ завершала бордовая шапка. Лидия была без косметики, она решила - пусть кожа отдохнет от макияжа.

У Лидии Таран аудитория подписчиков в 138 тысяч человек.

Она поделилась радостью отдыха в лесу со своими поклонниками. Они сразу отреагировали на размещенные фотографии и написали, что им понравилось, как отдыхает Лидия со своей дочкой. Пожелали им прекрасного весеннего настроения и здоровья.

Поклонники ведущей активно комментируют ее публикацию.

Источник: 1 Минута