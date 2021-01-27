Фотодоказательства того, что ремонт своими руками — плохая идея. Очень плохая идея

Данные передачи очень нравились телезрителям, поскольку там можно было подсмотреть интересные идеи и вдохновиться наконец начать свой собственный ремонт.

Но, есть и такие люди, которые с уверенностью могут заявить, что оригинальные и интересные решения можно придумать самостоятельно, а главное - все сделать своими руками, потому что, ничего трудного в этом нет! Такие люди не хотят доверять такую ​​кропотливую работу опытным специалистам.

При этом можно хорошо сэкономить. Но часто случается так, что такой подход к ремонту вылезает для хозяев боком.

И в этой статье мы покажем вам несколько "гениальных решений", глядя на которые возникает только один вопросы — как до этого додумались и зачем?

Фотографии взяты с сайта " Пошепки ".

И как дотянуться?

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Наверное, хозяева - приверженцы римского стиля.

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Интересное решение, однако не до конца продуманное и не безопасное. А так в целом ничего!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Труднодоступное место!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

А представьте только, как на этой лестнице тяжело убираться!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Какой "гений" это придумал?

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Вряд ли кто-то бы хотел к себе домой такой ковер!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Прозрачное стекло для туалета - не всегда лучшая идея!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Зато выглядит роскошно!

Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше

Источник: 1 Минута