Фотодоказательства того, что ремонт своими руками — плохая идея. Очень плохая идея
Данные передачи очень нравились телезрителям, поскольку там можно было подсмотреть интересные идеи и вдохновиться наконец начать свой собственный ремонт.
Но, есть и такие люди, которые с уверенностью могут заявить, что оригинальные и интересные решения можно придумать самостоятельно, а главное - все сделать своими руками, потому что, ничего трудного в этом нет! Такие люди не хотят доверять такую кропотливую работу опытным специалистам.
При этом можно хорошо сэкономить. Но часто случается так, что такой подход к ремонту вылезает для хозяев боком.
И в этой статье мы покажем вам несколько "гениальных решений", глядя на которые возникает только один вопросы — как до этого додумались и зачем?Фотографии взяты с сайта "Пошепки".
И как дотянуться?
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Наверное, хозяева - приверженцы римского стиля.
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Интересное решение, однако не до конца продуманное и не безопасное. А так в целом ничего!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Труднодоступное место!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
А представьте только, как на этой лестнице тяжело убираться!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Какой "гений" это придумал?
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Вряд ли кто-то бы хотел к себе домой такой ковер!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Прозрачное стекло для туалета - не всегда лучшая идея!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Зато выглядит роскошно!
Непонятные решения ремонта - вот почему своими руками - не всегда лучше
Источник: 1 Минута