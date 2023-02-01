Гарячий чай, генератори та національний колорит: Юрта Незламносты в центрі Харкова відкрита щодня

Пункт незламності із національним характером – в центрі Харкова встановили справжню казахську юрту, де можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Багато хто заходить просто поцікавитися.

Олексій, волонтер

Питають, що це, такого ще не бачили. Особливо ті, хто немає доступу до інтернету, немає можливості про це прочитати. Ми розповідаємо, хто це зробив і для чого. Базові моменти, які цікавлять людей. На цих коврах зображені 4 стихії: вода, повітря, вогонь, земля. Юрта в літній час відкрита, ми бачимо круг, який відкривається, посередині стоїть очаг. Взагалі такі юрти вони дуже коштовні в Казахстані. Особливість тканини, яка накриває цю юрту в тому, що влітку вона не пропускає світло, тут не жарко, а взимку – не холодно.

Олександр – казах за походженням, українець за громадянством – одним з перших завітав у харківську юрту незламності. Волонтер приїхав з Києва, працює з військовими. Каже, хотів відвідати таку ж юрту в Бучі, але не склалося.

Олександр, волонтер

Зараз у Харкові працюємо над створенням реабілітаційної програми для наших військових, якраз привезли групу з Бахмуту та Соледару для реабілітації. І думаю, тут точно треба заскочити. Чому важливо це? Ну а як ви думаєте, це ж кров, я народився в Казахстані. Не дивлячись на те, що громадянство українське, все життя тут прожив – гени вони ж про щось там говорять. Тому, по-перше, я відчуваю це генетичний поклик, а по-друге, це підтримка Казахстану, їхнє відношення до України. Я радий, що казахський народ підтримує нас, з 14 року не підтримували анексію Криму. Тому я дуже вдячний казахському народу, дякуємо за нашу Україну.

Ідея встановити юрти незламності як символ підтримки України народом Казахстану народилася кілька місяців тому, під час зустрічі з казахськими підприємцями з приводу передачі українським лікарням генераторів.

Сергій Нагорняк, нардеп України

Вони відгукнулися на прохання, придбали 41 генератор для українських лікарень, ці генератори вже роз’їхались по країні. І один з партнерів, Даулет Нуржанов, я йому кажу, давай встановимо казахські юрти. Коли почали з’являтися пункти незламності, вирішили поставити казахську юрту незламності. Даулет Нуржанов підтримав цю ініціативу, закупив ці юрти, у виробника біло їх шість в наявності. Вони всі різного розміру. Першу юрту ми встановили в Бучі і це викликало масу незадоволення москви. Я знаю, що лавров телефонував до міністра закордонних справ Казахстану і питав, що це за юрти з’являються в Україні, вони дуже біли занепокоєні. Не знаю чому.

Спочатку хотіли розташувати юрту в саду Шевченко, але потім вирішили зробити це поряд зі станцією метро.

Сергій Нагорняк, нардеп України

Поруч тут два входи в метро і буквально за 30-40 секунд можна опинитися в укритті. в укриття. Ми в першу чергу думаємо про безпеку, щоб містяни у разі повітряної тривоги могли швидко сховатися.

Ірина та В’ячеслав уважно слідкують за новинами, звідти й дізналися про юрту. Чоловік з жінкою приїхали з Запорізької області – рідне місто опинилося в окупації.

В’ячеслав

Так как у нас дочка на тот момент находилась в Харькове, учится, 6 курс, не захотела уезжать. В марте, когда были обстрелы, мы были на связи, очень переживали за нее.

Ірина

Ми приїхали літом, з Запорізької області, місто Дніпрорудне. Кинули своє місто, свою квартиру. У нас тут донька вчилася, вона не змогла приїхати до нас – ми приїхали до неї.

Харків’янка Людмила приїхала з Салтівки. Заряджати телефон, каже, нема потреби, світла немає всього кілька годин на день. А ось випити гарячого чаю в такій гостинній атмосфері – завжди приємно.

Людмила

Мені було цікаво подивитися на цю казахську юрту, чула, що є у Києві і в Бучі. І мені було цікаво, як же воно всередині. Дуже тепло, зручно, оце все з натуральних матеріалів – шкіра, ковдра, килими. Мені сподобалось.

Сергій Нагорняк, нардеп України

Ми зараз шукаємо волонтерів-казахів, які проживають у Харкові. Ми хочемо їх, хто не вміє, навчити готувати казахські баурсакі. Це така випічка, схоже на нашу пампушку, трохи по-іншому готується. І потім замість печива у нас будуть баурсакі казахські. Найголовніше в цих юртах те, що казахський народ разом з Україною. Ми встановлюємо ці юрти разом з ними, вони показують таким чином, що вони з нами, вірять в нашу перемогу, вони дарують частку свого тепла, частку своєї любові. Це дуже символічні речі.

Юрта розташована поряд з Памʼятником закоханим біля станції метро «Архітектора Бекетова». Щодня намет працюватиме як пункт обігріву.





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