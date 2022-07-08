Гарячий плов – попри обстріли: харківський ресторан готує безкоштовні обіди

З самого початку війни колектив ресторану узбецької кухні «Навруз» щодня готує гарячу їжу для мешканців міста, які залишилися без житла або просто не мають можливості готувати самостійно.

У ресторані зараз працюють семеро людей, повідомили в міськраді. У великих казанах вони готують плов, каші, різні супи, а також печуть хліб. Щодня кухарі готують від 200 до 500 порцій їжі, що роздають безкоштовно.

За словами керівника ресторану Шахабіддіна Юсупова, незважаючи на труднощі та обстріли, колектив закладу не збирається зупинятися та допомагатиме харків’янам до нашої перемоги.

Агентство Телевидения Новости