Где и с кем живет Андрей Малахов – самый дорогостоящий телеведущий русскоязычного ТВ?

Апартаменты Андрея Малахова

Неутомимый искатель правды, пытающийся достичь компромисса и взаимопонимания с героями своих программ, с удовольствием раскрывающий чужие секреты, о своей жизни не любит рассказывать.

У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке.

У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке

В одной из них он живет с супругой Натальей Шкулевой и сыном Александром.

Элитная квартира расположена недалеко от Кремля с видом на Николину гору и храм Христа Спасителя.

Дизайнеры оформили апартаменты в скандинавском стиле, в светло-серых тонах, обставили дорогой брендовой и эксклюзивной мебелью. У Андрея богатая коллекция современного искусства.

У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке

В уютном гнездышке Малахова есть все необходимое для комфортной жизни-большая гостиная, спальные комнаты, детская, большая.

Гардеробная и личный кабинет Андрея

Кабинет Малахова

Интерьер полон экстравагантных решений, взять хотя бы столик для напитков в гостиной, выполненный в виде ретро-автомобиля красного цвета.

Хозяин квартиры чувствует себя очень комфортно в своем жилище, хотя из-за плотного рабочего графика бывает здесь не часто.

На чем ездит Андрей Малахов

На чем ездит Андрей Малахов

Шоумен любит автомобили премиум-класса, которые рассчитаны на комфорт и удобство при езде.

В настоящий момент у Андрея Mercedes Benz S350 2016 2016 года выпуска, стоимость которого по сегодняшним ценам около 3.5 млн руб.

Несмотря на то, что Малахов имеет водительское удостоверение, передвигается он с помощью личного водителя.

С кем живет шоумен

Популярный телеведущий выбрал в жены Наталью Шкулеву, издателя журнала ELLE, дочь директора издательского дома Hachette Filipacchi Shkulev.

С кем живет шоумен

Ныне Андрей Малахов — главный редактор журнала StarHit при издательском доме тестя. Их свадьба состоялась в 2009 году в Париже в атмосфере строжайшей секретности.

Церемония проходила в Версальском дворце, аренда зала которого составляет около 150 тыс евро, а новобрачная ночь-в одном из самых дорогих отелей мира Le Meurice.

В 2017 году Наталья родила 45-летнему Андрею сына. Назвали его Александром.

Сейчас малышу 3 года, но родители не делятся в сети его фотографиями. Малахов считает, что когда Саша подрастет, он сам решит, хочется ли ему быть у всех на виду или нет.

Источник: 1 Минута