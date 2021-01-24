Где и с кем живет Андрей Малахов – самый дорогостоящий телеведущий русскоязычного ТВ?
Неутомимый искатель правды, пытающийся достичь компромисса и взаимопонимания с героями своих программ, с удовольствием раскрывающий чужие секреты, о своей жизни не любит рассказывать.
Апартаменты Андрея Малахова
У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке.
У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке
В одной из них он живет с супругой Натальей Шкулевой и сыном Александром.
Элитная квартира расположена недалеко от Кремля с видом на Николину гору и храм Христа Спасителя.
Дизайнеры оформили апартаменты в скандинавском стиле, в светло-серых тонах, обставили дорогой брендовой и эксклюзивной мебелью. У Андрея богатая коллекция современного искусства.
У Андрея Малахова есть три квартиры в столице на Остоженке
В уютном гнездышке Малахова есть все необходимое для комфортной жизни-большая гостиная, спальные комнаты, детская, большая.
Гардеробная и личный кабинет Андрея
Кабинет Малахова
Интерьер полон экстравагантных решений, взять хотя бы столик для напитков в гостиной, выполненный в виде ретро-автомобиля красного цвета.
Хозяин квартиры чувствует себя очень комфортно в своем жилище, хотя из-за плотного рабочего графика бывает здесь не часто.
На чем ездит Андрей Малахов
На чем ездит Андрей Малахов
Шоумен любит автомобили премиум-класса, которые рассчитаны на комфорт и удобство при езде.
В настоящий момент у Андрея Mercedes Benz S350 2016 2016 года выпуска, стоимость которого по сегодняшним ценам около 3.5 млн руб.
Несмотря на то, что Малахов имеет водительское удостоверение, передвигается он с помощью личного водителя.
С кем живет шоумен
Популярный телеведущий выбрал в жены Наталью Шкулеву, издателя журнала ELLE, дочь директора издательского дома Hachette Filipacchi Shkulev.
С кем живет шоумен
Ныне Андрей Малахов — главный редактор журнала StarHit при издательском доме тестя. Их свадьба состоялась в 2009 году в Париже в атмосфере строжайшей секретности.
Церемония проходила в Версальском дворце, аренда зала которого составляет около 150 тыс евро, а новобрачная ночь-в одном из самых дорогих отелей мира Le Meurice.
В 2017 году Наталья родила 45-летнему Андрею сына. Назвали его Александром.
Сейчас малышу 3 года, но родители не делятся в сети его фотографиями. Малахов считает, что когда Саша подрастет, он сам решит, хочется ли ему быть у всех на виду или нет.
Источник: 1 Минута