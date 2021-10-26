Где в Одессе пицца с бесплатной доставкой?

Где в Одессе заказать пиццу с бесплатной доставкой, расскажет обзор заведений. В городе более 50 крупных точек занимаются приготовлением блюд по итальянским рецептам. Среди лучших – сеть пиццерий Monopizza – предлагает услуги курьера бесплатно на сайте https://odesa.monopizza.com.ua/ru.

Как работают крупные пиццерии

Заведения, специализирующиеся на доставке пиццы, ориентированы на то, чтобы клиент быстро получил качественные блюда. Пиццерии города можно условно разделить на две группы:

Одни обеспечивают доставку в течение 1-1,5 часа. Сюда относятся пиццерии, отдающие предпочтение внутреннему обслуживанию.

Другие привозят еду за 30-45 минут. Это заведения, сохраняющие баланс между выполнением внутренних заказов для посетителей и работой по доставке пиццы.

Ко второй группе можно отнести рестораны «Монопицца». Всеукраинская сеть работает в концепции здорового питания. Для приготовления здесь используют полезные продукты.

Разработчики проекта автоматизировали процесс приготовления блюд на 90%. Замес теста для пиццы и фокаччи доверяют машине. Затем каждая порция отправляется в прессотест и раскатчик. Что обеспечивает равномерное распределение теста: лепешки получаются равными по толщине, поэтому пропекаются одинаково. От получения заявки до выхода готового блюда проходит в среднем 7 минут. Далее идет этап упаковки и окончательное формирование заказа. Курьер получает блюдо в специальной сумке и выезжает по адресу.

Как сделать заказ в Monopizza

Сеть «Монопицца» успешно развивается. Один из удобных инструментов работы – это функциональный сайт. Здесь вы можете быстро оформить заказ.

Дизайн сервиса полностью продуман: удобно переходить с одной позиции на другую, во время навигационного перемещения ничто не отвлекает от оформления заказа.

Категории блюд:

Пицца.

Салаты.

Напитки.

Десерты.

Фокачча.

Любую позицию вы можете переместить в корзину, а затем оформить заявку. Для этого потребуется указать адрес (можно выбрать точечно на карте), выбрать тип оплаты, ввести дополнительную информацию.

Почему выбирают Monopizza

Тренд здорового питания находится на пике востребованности. Разработчики проекта «Монопицца» успешно сочетают несколько подходов:

Приготовление сытных блюд из крафтовой безглютеновой муки.

Использование натуральной закваски – полное исключение из технологии производства дрожжей.

Разнообразие начинок, включение нетрадиционных сочетаний наряду с классическими вкусами.

Следование итальянским традициям.

Важная деталь – быстрая бесплатная доставка. Заведение регулярно работает навынос, поэтому логистическая схема нацелена на исключение задержек. Задача сети в ближайшем будущем – добиться сокращения периода доставки до минимальных сроков.