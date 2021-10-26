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Где в Одессе пицца с бесплатной доставкой?

Где в Одессе заказать пиццу с бесплатной доставкой, расскажет обзор заведений. В городе более 50 крупных точек занимаются приготовлением блюд по итальянским рецептам. Среди лучших – сеть пиццерий Monopizza – предлагает услуги курьера бесплатно на сайте https://odesa.monopizza.com.ua/ru.

Где в Одессе пицца с бесплатной доставкой?

Как работают крупные пиццерии

Заведения, специализирующиеся на доставке пиццы, ориентированы на то, чтобы клиент быстро получил качественные блюда. Пиццерии города можно условно разделить на две группы:

  • Одни обеспечивают доставку в течение 1-1,5 часа. Сюда относятся пиццерии, отдающие предпочтение внутреннему обслуживанию.
  • Другие привозят еду за 30-45 минут. Это заведения, сохраняющие баланс между выполнением внутренних заказов для посетителей и работой по доставке пиццы.

Ко второй группе можно отнести рестораны «Монопицца». Всеукраинская сеть работает в концепции здорового питания. Для приготовления здесь используют полезные продукты.

Разработчики проекта автоматизировали процесс приготовления блюд на 90%. Замес теста для пиццы и фокаччи доверяют машине. Затем каждая порция отправляется в прессотест и раскатчик. Что обеспечивает равномерное распределение теста: лепешки получаются равными по толщине, поэтому пропекаются одинаково. От получения заявки до выхода готового блюда проходит в среднем 7 минут. Далее идет этап упаковки и окончательное формирование заказа. Курьер получает блюдо в специальной сумке и выезжает по адресу.

Как сделать заказ в Monopizza

Сеть «Монопицца» успешно развивается. Один из удобных инструментов работы – это функциональный сайт. Здесь вы можете быстро оформить заказ.

Дизайн сервиса полностью продуман: удобно переходить с одной позиции на другую, во время навигационного перемещения ничто не отвлекает от оформления заказа.

Категории блюд:

  • Пицца.
  • Салаты.
  • Напитки.
  • Десерты.
  • Фокачча.

Любую позицию вы можете переместить в корзину, а затем оформить заявку. Для этого потребуется указать адрес (можно выбрать точечно на карте), выбрать тип оплаты, ввести дополнительную информацию.

Где в Одессе пицца с бесплатной доставкой?

Почему выбирают Monopizza

Тренд здорового питания находится на пике востребованности. Разработчики проекта «Монопицца» успешно сочетают несколько подходов:

  • Приготовление сытных блюд из крафтовой безглютеновой муки.
  • Использование натуральной закваски – полное исключение из технологии производства дрожжей.
  • Разнообразие начинок, включение нетрадиционных сочетаний наряду с классическими вкусами.
  • Следование итальянским традициям.

Важная деталь – быстрая бесплатная доставка. Заведение регулярно работает навынос, поэтому логистическая схема нацелена на исключение задержек. Задача сети в ближайшем будущем – добиться сокращения периода доставки до минимальных сроков.

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