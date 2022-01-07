Геометрия, мох и книги: ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022

Дизайн интерьера в 2021 принес нам всплеск свежих идей, смелых цветов и фактур, неожиданные сочетания материалов и смешения стилей. Хоть и невозможно предсказать точно, какие тренды взлетят в 2022 году — дизайнеры уже сейчас делают прогнозы на основе популярных тем и запросов.

Какие тренды в дизайне интерьера будут преобладать в 2022 году и какие из них станут смелым новым штрихом, если вы делаете ремонт — рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Clever.

В новом году дизайнеры ожидают увидеть больше интерьеров, в основе которых лежат комфорт и индивидуальность. Современный контекст вынуждает людей более осознанно относиться к пространству и концепциям, в окружении которых мы существуем. В 2022 дизайн интерьера станет смелее, энергичнее и экологичнее, чем когда-либо прежде.

Геометрическая сетка

По мере развития метавселенных, в дизайне все более популярной становится тема путешествий в цифровой мир. Новый опыт развиртуализации графической архитектуры радикально меняет современную культуру. Помимо всех инноваций, связанных с умными технологиями, криптовалютой и NFT, мы также адаптируемся к гибридной модели жизни. Яркий пример — переход на удаленную работу, коммуникация онлайн.

На протяжении всей пандемии популярность сохраняли различные вариации клетки в интерьере и после стольких экспериментов мы возвращаемся к истокам — все больше архитекторов используют ее в своих проектах.

Фото: Pinterest

Зеленый — "новый черный"

Независимо от оттенка и раскладок Pantone, зеленый — однозначно цвет 2022 года. Изумрудный, нефритовый, фисташковый привносят ощущение спокойствия и свежести в любое пространство — будь то кухня, ванная комната, спальня, гостиная или офис.

Как видим, тенденция на экологичность не утихает. Обилие домашних растений, элементы из природных материалов и апсайклинг все также актуальны, а какой еще цвет, как не зеленый, делает нас ближе к природе? Фото: Pinterest

Goblincore

В 2022 мы выходим за рамки эстетики #cottagecore и еще больше склоняемся к концепции устойчивого развития с причудливым вариантами биофильного дизайна. Тренд гоблинкор (goblincore) — модное течение, пропагандирующее близость с природой, — не теряет популярности в сети TikTok.

Представители субкультуры любят лес, мох, грибы и лягушек, одеваются в одежду зелёного оттенка и коллекционируют скелеты животных. Всё это помогает им чувствовать себя в безопасности. Фото: Pinterest

В дополнение к восстановлению дикой природы и пропаганде инклюзивности, goblincore подразумевает бережливость, покупку подержанных вещей и коллекционирование мелких блестящих предметов.

По сути, речь идет о более экологичном образе жизни, сочетающем в себе эстетику, вдохновленную природой. Грибы, улитки, лягушки, растения и мох — вот некоторые из основных мотивов этой тенденции.

Модульная мебель

Многофункциональная мебель — выгодное и практичное вложение в контексте многоцелевого пространства. Тренд на асимметрию и обилие изгибов постепенно отступает. Ему на смену приходят практичность, функциональность и простота формы.

Ничто не выдерживает испытание временем так, как мебель, которую легко собрать и разобрать по инструкции. И если вы еще не заметили — кушетка снова в моде.

Фото: Pinterest

Еще больше книг

Все больше людей не только коллекционируют книги для личной библиотеки, но также строят лестницы и столы из старинных экземпляров. Даже если вы не заядлый библиофил, дизайнеры напоминают, что книги — прекрасный инструмент, который можно использовать в качестве наглядных справочников вместо Pinterest. Некоторые обложки книг 80-х — произведения искусства. К тому же так сложилось, что книги — это новый символ статуса. Так что энциклопедии, фолианты, сборники художественных произведений, толстые глянцевые журналы — можно смело включать в дизайн интерьера в 2022 году.

Источник: www.rbc.ua/

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