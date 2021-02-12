Глаз не оторвать и слушать приятно: Валентина Толкунова песней “Я не могу иначе” растрогала зрителей

В бывшем Советском Союзе было и есть много прекрасных и талантливых артистов, в том числе и певиц.

Они разного плана и поют песни различной тематики.

Конечно признанными метрами считается Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Анна Герман и другие.

Однако нельзя не сказать и об красивейшей женщине и талантливой певице с прекрасным голосом как например Валентине Толкуновой.

Она стоит как-то особняком на фоне знаменитых звезд. У нее необычный и с красивым тембром голос. Поет она, как правило, медленные, душевные и чувственные песни.

Многие почитатели ее таланта и просто люди, которые слушают песни этой обаятельной женщины отмечают, они испытывают душевное волнение и песни успокаивают их. Некоторые говорят, что когда поет Валентина Толкунова у них поднимается настроение и они вспоминают свою молодость и то как они слушали ее в то время.

Валентина Толкунова

На всех концертах с Валентиной Толкуновой было всегда много людей. Она выступала на различных мероприятиях и праздниках. Часто ее показывали по телевизору. Всегда у экранов собиралась вся семья. Особенно радостно ее песни воспринимались в Новогоднюю ночь на "Голубом огоньке".

Прочтите комментарии, которые оставили пользователи соцсетей об этой певице и песне "Я не могу иначе":

Черкес Адыгов: "Валентина Толкунова - идеал женственности, нежности, скромности, истинной женской красоты!!! Настоящая красавица! А голосами такими, наверное, в раю поют. Какой чудовищный контраст с мерзкой современностью."

Масе Джалилов: "Учитесь у неё, как вести и одеваться на сцене."

Юрий Маяк: "Когда мне было 12 лет я влюбился в нее до беспамятства. До сих пор помню это светлейшее чувство. 30 лет прошло, а память не отпускает. Вот так-то."

Евгений Васильев: "Божественная!!! И ведь её любили и любят миллионы. При этом она не светила ни ляжки, ни задницу, в отличие от современных "звезданутых"."

Прослушайте еще раз эту душевную песню "Я не могу иначе" в исполнении Валентины Толкуновой и вспомните себя когда вы были молодыми, счастливыми и полные жизненных планов!

Отличного настроения вам и крепкого здоровья!

Источник: 1 Минута