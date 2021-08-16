Год без сына: как сейчас живет Виктор Павлик, который в 2020 году потерял ребенка

Как Виктор Павлик отходил от утраты сына

Сейчас прошло уже чуть больше года с тех пор, как сына не стала из-за онкозаболевания.

Виктор Павлик со своими тремя детьми

Его супруга Екатерина Репяхова рассказывала, Виктор в первые несколько месяцев часто пересматривал фотографии и плакал. Еще бы, ведь потерять ребенка — это очень большая трагедия. Артист даже посвятил своему ушедшему сыну песню.

Виктор Павлик сейчас

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

В 2021 году летом у артиста родился сын. Его назвали Михаилом по желанию супруги, однако Виктор эту идею поддержал всеми руками и ногами.

Артист сейчас много гастролирует, ездит на концерты, пока его недавно родившая жена Екатерина Репяхова сидит с грудным ребенком.

Жена Виктора Павлика с сыном

Однако Виктор все равно часто появляется дома, помогает в воспитании и в уходе за ребенком.

Естественно, Виктор Павлик скучает по сыну, которого не стало год назад. И время пока еще не так лечит раны, как рассказывают философы. Однако Виктор Павлик верит, что его сына Павел — это звезда на небе, которая оберегает отца и его недавно родившегося ребенка. Чтобы избежать обсуждений и скандалов, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова публично не вспоминают о случившемся — им привычнее обсуждать такие болезненные темы в узком кругу.

Виктор Павлик с сыном

Источник: 1 Минута