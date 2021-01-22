Готовим аппетитное блюдо из фарша в духовке: вкусная, а главное полезная замена обычным котлетам

Даже если вы решили отказаться от жареного, это еще не значит, что теперь придется есть только вареное куриное филе. Можно готовить также вкусные и при этом полезные блюда. Записывайте рецепт.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

сухой батон – 3 ломтика

молоко или вода– 150 г

соль и черный молотый перец – по вкусу

Начинка:

кетчуп – 3 ст. л.

маринованные огурцы – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

сыр – 120 г

Репчатый лук нужно замариновать. Для этого понадобится 1 ч. л. уксуса, 0,5 ч. л. сахара и щепотка соли.

Такие аппетитные котлеты сочетаются с любым гарниром

Приготовление:

1. Сухой батон залить молоком или водой. Он должен впитать всю жидкость.

2. Хлеб и лук перекрутить через мясорубку, смешать с фаршем (можно купить или приготовить фарш самостоятельно). Добавить соль, перец. Перемешать и хорошо отбить.

3. Репчатый лук нарезать небольшими кубиками. Затем замариновать: добавить уксус, сахар, соль и перемешать.

4. Маринованные огурцы нарезать тонкими кружочками. Включить духовку (180℃).

5. Влажными руками из фарша сформовать лепешки, как для бургера, выложить на пергамент. На каждой котлете сделать небольшое углубление, смазать кетчупом. Сверху выложить маринованный лук, огурцы и ломтики сыра.

6. Запекать в духовке 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута