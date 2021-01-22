Готовим аппетитное блюдо из фарша в духовке: вкусная, а главное полезная замена обычным котлетам
Даже если вы решили отказаться от жареного, это еще не значит, что теперь придется есть только вареное куриное филе. Можно готовить также вкусные и при этом полезные блюда. Записывайте рецепт.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- сухой батон – 3 ломтика
- молоко или вода– 150 г
- соль и черный молотый перец – по вкусу
Начинка:
- кетчуп – 3 ст. л.
- маринованные огурцы – 1-2 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр – 120 г
Репчатый лук нужно замариновать. Для этого понадобится 1 ч. л. уксуса, 0,5 ч. л. сахара и щепотка соли.
Такие аппетитные котлеты сочетаются с любым гарниром
Приготовление:
1. Сухой батон залить молоком или водой. Он должен впитать всю жидкость.
2. Хлеб и лук перекрутить через мясорубку, смешать с фаршем (можно купить или приготовить фарш самостоятельно). Добавить соль, перец. Перемешать и хорошо отбить.
3. Репчатый лук нарезать небольшими кубиками. Затем замариновать: добавить уксус, сахар, соль и перемешать.
4. Маринованные огурцы нарезать тонкими кружочками. Включить духовку (180℃).
5. Влажными руками из фарша сформовать лепешки, как для бургера, выложить на пергамент. На каждой котлете сделать небольшое углубление, смазать кетчупом. Сверху выложить маринованный лук, огурцы и ломтики сыра.
6. Запекать в духовке 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута