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12.01.2021 23:44
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Готовлю так всю зиму: просто беру обычную капусту, морковь, лук и яйца. Получается аппетитный пирог-омлет

Готовлю так всю зиму: просто беру обычную капусту, морковь, лук и яйца. Получается аппетитный пирог-омлет

Казалось бы, что здесь особенного? Обычная капуста с яйцами. Но нет, получается настоящий кулинарный шедевр. Вкусно, недорого, оригинально и фигуре не вредит. Попробуйте!

Ингредиенты для блюда:

  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Белокочанная капуста – 400-500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Растительное масло и соль

Готовлю так всю зиму: просто беру обычную капусту, морковь, лук и яйца. Получается аппетитный пирог-омлет Блюдо из обычной капусты

Приготовление

Капусту тонко нарезаем ножом или с помощью специальной терки.

Морковь натираем на крупной терке, а лук нарезаем тонкими полукольцами или кольцами.

Все ингредиенты соединяем в большой миске, чтобы было удобно перемешивать.

Яйца в отдельной миске слегка взбиваем, выливаем к овощам. Солим по вкусу, можно добавить любимые специи. С помощью двух вилок тщательно перемешиваем.

Сковороду с растительным маслом разогреваем. Выкладываем половину овощной массы. Разравниваем лопаткой, чтобы получилась большая лепешка.

Жарим по 4 минуты с каждой стороны. Перевернуть можно с помощью тарелки или другой сковороды. Затем приготовить второй а-ля пирог-омлет.

Источник: 1 Минута

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