Готовлю так всю зиму: просто беру обычную капусту, морковь, лук и яйца. Получается аппетитный пирог-омлет
Казалось бы, что здесь особенного? Обычная капуста с яйцами. Но нет, получается настоящий кулинарный шедевр. Вкусно, недорого, оригинально и фигуре не вредит. Попробуйте!
Ингредиенты для блюда:
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Белокочанная капуста – 400-500 г
- Яйца – 4 шт.
- Растительное масло и соль
Блюдо из обычной капусты
Приготовление
Капусту тонко нарезаем ножом или с помощью специальной терки.
Морковь натираем на крупной терке, а лук нарезаем тонкими полукольцами или кольцами.
Все ингредиенты соединяем в большой миске, чтобы было удобно перемешивать.
Яйца в отдельной миске слегка взбиваем, выливаем к овощам. Солим по вкусу, можно добавить любимые специи. С помощью двух вилок тщательно перемешиваем.
Сковороду с растительным маслом разогреваем. Выкладываем половину овощной массы. Разравниваем лопаткой, чтобы получилась большая лепешка.
Жарим по 4 минуты с каждой стороны. Перевернуть можно с помощью тарелки или другой сковороды. Затем приготовить второй а-ля пирог-омлет.
Источник: 1 Минута