Григория Решетника с женой обвинили в излишней роскоши: купили для сына коляску за баснословные деньги

Речь шла о том, что они купили малышу коляску от немецкого бренда CYBEX из новой коллекции 2020 года.

Григорий и Кристина Решетник с новорожденным сыном на прогулке

Как известно, семья Решетников стали первыми обладателями этой модели в Украине.

Редакция Одной минуты напрямую связалась с представителями компании, которые сообщили, что этот комплект 2 в 1 (люлька вместе с прогулочной коляской) обошлась звездным родителям Кристине и Григорию в почти 44 тысячи гривен, что в пересчете на иностранную валюту — 1,5 тыс долларов.

Даже несмотря на то, что Григорий Решетник — один из самых известных, а соответственно и дорогостоящих ведущих Украины, его все равно обвинили в излишней расточительности.

Григорий и Кристина Решетник

Григорий Решетник показал недавно родившую жену и сыновей на украинском курорте

Кристина Решетник и Григорий Решетник

После Нового года Решетники также поехали на самый дорогой курорт Украины в Буковель

Они побывали в нескольких городах Западной Украины, остановившись в одном из отелей, стоимость номера в котором стартует от 50 тысяч гривен за сутки пребывания.

Сколько именно стоил семье Григория Решетника этот новогодний отпуск, телеведущий скрывает.

Однако по очень приблизительным прикидкам, эта сумма перевалила за 250 тысяч гривен с учетом того, что отдыхали они впятером — Григорий, Кристина и трое их детей.

А вернувшись с Западной Украины звездное семейство отправилось на День Рождения к своему близкому другу, ведущему шоу "МастерШеф" на телеканале 1+1 Эктору Хименес Браво.

Фотоотчет этого события появился в Инстаграм у звездного ведущего Григория.

Источник: 1 Минута