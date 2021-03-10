Харьковчан приглашают на «Масленицу у Сковороды», где будут работать 5 локаций, 4 сцены и 25 мастер-классов

Праздник состоится 13 марта. Об этом сообщили во время брифинга по поводу проведения мероприятия в Национальном литературно-мемориальном музее Г. С. Сковороды. Там запланирована работа 5 локаций: «Солнечная поляна», «Центральная аллея», «Игровая сцена», «Поляна возле дуба», «Английский парк», фотозоны и мастер-классов.

По словам директора Департамента культуры и туризма Харьковской ОГА Людмилы Терещенко, в 2022 году будут отмечать 300-летие со дня рождения Григория Сковороды, поэтому сейчас в области активно популяризируют деятельность выдающегося философа.

«В рамках подготовки к празднованию этой памятной даты мы обращаем большое внимание на события, связанные с Григорием Саввичем, на музей, который является одним из «туристических магнитов» региона», - отметила Людмила Терещенко.

По информации директора КП «Харьковская кинокомиссия» Игоря Диденко, в этом году максимально объединили традиционное празднование и инновации.

«Будет много фотозон, в частности, одна из них называется «Selfie 360​​». Всего на мероприятии будут работать 4 сцены, где будут проводиться концерты. Мы пригласили более 35 коллективов из 20 городов и поселков Слобожанщины. Так, для гостей выступит Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца. На центральной аллее представители приглашенных громад организуют выставку достижений и расскажут о своих традициях празднования Масленицы», - рассказал Игорь Диденко.

По его словам, на территории музея будут проводиться 25 мастер-классов, где можно приобрести подарки или сделать что-то своими руками. Посетители смогут попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве: изготовлении куклы-мотанки, бисероплетении, валянии игрушек, изделий из дерева, петриковской росписи, изготовлении вышиванок, украинских платков, перчаток, светильников, создании пряников или леденцов и тому подобное. Детей и взрослых ждет «Игровая сцена», где в течение дня можно будет принять участие в спортивных соревнованиях и получить за это призы. Гостей праздника будут угощать вкусным полевым кулешом.

«Кроме празднования Масленицы, мы пытались воссоздать атмосферу времен Григория Сковороды. У людей будет возможность пообщаться с анимативным Григорием Саввичем. Ведь Сковорода - не просто бренд или музей. Это крупнейший мыслитель, которым гордится Слобожанщина», - говорит директор Харьковского театра для детей и юношества Татьяна Цвилая.

Организаторы мероприятия отмечают, что празднование «Масленицы у Сковороды» пройдет с соблюдением всех карантинных ограничений. В прошлые годы на подобном мероприятии присутствовали от 4 до 8000 человек.

Праздник «Масленица у Сковороды» состоится по адресу: Богодуховский район, село Сковородиновка, улица Приозерная, 3.

Гуляния продлится с 13:00 до 19:00.

Вход на территорию - свободный.

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