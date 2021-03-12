Харьковчан приглашают на празднование Масленицы
Харьковчан в эти выходные, 13 и 14 марта, приглашают отпраздновать Масленицу.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, гуляния, посвященные Масленице, пройдут 13 и 14 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
По словам организаторов, гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощения.
В течение двух дней на центральной площади возле колеса обозрения будет работать ярмарка, где можно будет попробовать горячие блины. Кроме того, все желающие смогут принять участие в масляной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет подняться на вершину столба, чтобы добыть подарок. Желающие получить призы должны будут подняться за ними на 7-метровую высоту.
На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы.
В воскресенье, 14 марта, в 18:30 состоится традиционное сожжение чучела Марены, которую в этом году выковали по специальному эскизу харьковские художники.
С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.
"Учитывая действующие карантиннные ограничения, организаторы мероприятия призывают гостей праздника соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маску и использовать антисептик для рук", - напомнили в Харьковском горсовете.