Харьковчан приглашают на празднование Масленицы

Харьковчан в эти выходные, 13 и 14 марта, приглашают отпраздновать Масленицу.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, гуляния, посвященные Масленице, пройдут 13 и 14 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

По словам организаторов, гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощения.

В течение двух дней на центральной площади возле колеса обозрения будет работать ярмарка, где можно будет попробовать горячие блины. Кроме того, все желающие смогут принять участие в масляной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет подняться на вершину столба, чтобы добыть подарок. Желающие получить призы должны будут подняться за ними на 7-метровую высоту.

На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы.

В воскресенье, 14 марта, в 18:30 состоится традиционное сожжение чучела Марены, которую в этом году выковали по специальному эскизу харьковские художники.

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

"Учитывая действующие карантиннные ограничения, организаторы мероприятия призывают гостей праздника соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маску и использовать антисептик для рук", - напомнили в Харьковском горсовете.

Агентство Телевидения Новости