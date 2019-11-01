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Харьковчанин просит горсовет установить государственную символику Украины на вагонах метро - петиция
Харьковчанин просит установить на вагонах поездов харьковского метрополитена государственную символику - флаг и герб Украины.
Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.
«Прошу установить государственную символику Украины на всех вагонах метро (аналогично вагонам метро Нью-Йорка)», - пишет автор петиции Иваничук Виктор Богданович.
По его мнению, это необходимо для повышения патриотизма жителей и гостей города.
Сбор подписей под петицией стартовал 30 октября.
На данный момент ее поддержали несколько человек.
Если петиция наберет 5 тысяч подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.
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