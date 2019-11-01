Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:24
Просмотров: 124

Харьковчанин просит горсовет установить государственную символику Украины на вагонах метро - петиция

Харьковчанин просит горсовет установить государственную символику Украины на вагонах метро - петиция

Харьковчанин просит установить на вагонах поездов харьковского метрополитена государственную символику - флаг и герб Украины.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Прошу установить государственную символику Украины на всех вагонах метро (аналогично вагонам метро Нью-Йорка)», - пишет автор петиции Иваничук Виктор Богданович.

По его мнению, это необходимо для повышения патриотизма жителей и гостей города.

Сбор подписей под петицией стартовал 30 октября.

На данный момент ее поддержали несколько человек.

Если петиция наберет 5 тысяч подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 