Харків’ян запрошують на безкоштовну лекцію про вуличне мистецтво й створення костюмів

У суботу 1 лютого о 17:00 в рамках останнього уік-енду V Всеукраїнського Фестивалю вуличного мистецтва пройде лекція-воркшоп про вуличне мистецтво й створення костюмів для вуличних артистів. На заході розкажуть про вуличне мистецтво та живі скульптури як жанр, його течії, тенденції розвитку, сучасні техніки створення костюмів та покажуть реконструкцію одного з образів артиста. Наприкінці зустрічі — сесія запитань та відповідей. Місце проведення — ТРЦ “Дафі” у Харкові (вул. Героїв праці, 9). Вхід — безкоштовний.

Лекція — частина останнього уік-енд фестивалю. Вона почнеться одночасно з виступами артистів. Конкурсант виступатимуть з 31 січня до 2 лютого на майданчиках у ТРЦ “Дафі” всі три дні з 17:00 до 20:00. Оцінки за виступи виставлятиме каскадер, художній керівник Театру бойової хореографії "Ярь" (Харків) Ігор Сурков.

Лекція в рамках фестивалю — це нововведення, яке є ознакою розвитку, вважає директор з маркетингу Всеукраїнської мережі “Дафі” Наталія Борисова. “Ми хочемо дати артистам можливості не тільки виступати й змагатися за призи, але й вчитися, спілкуватися, розширювати обрії”, — пояснює представниця організаторів фестивалю.

Оповідач лекції — Дмитро Буйвал з Сум — відомий для харків’ян артист. Він був першим, хто подав заявку ще на перший Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва. Буйвал приймав участь у фестивалі кожного року, виборов Приз глядацьких симпатій 2017 року, зайняв 2 місце 2015 року, а також став переможцем минулого фестивалю у 2018 році. Багато років він керував колективом “Артіль “Міф” у Сумах, представляв Україну на міжнародних заходах вуличних артистів. В тому числі на Всесвітньому фестивалі живої скульптури у Арнемі. “Дмитро за ці роки став справжнім майстром — він створив колектив вуличних артистів “Артіль “Міф”, який став візитівкою Сум, започаткував у рідному місті фестиваль вуличного мистецтва “Харитоненко-фест”, розробив авторські техніки створення костюмів, кожного року є фаворитом нашого фестивалю”, — розповідає координаторка по роботі з учасниками Всеукраїнського Фестивалю вуличного мистецтва Аліна Ханбабаева.

“Я сам відвідую подібні лекції та воркшопи за кордоном, якщо є можливість. Бо мені, як і кожному художнику, потрібні знання, я хочу розуміти, як працюють професіонали, - зізнається Дмитро Буйвал. - Навіть, якщо лектор розповідає те, що я знаю, але у нього горять очі, ти завжди знайдеш щось цікаве, якесь натхнення”.

Серед різних методик на лекції буде розглянуто одну з найпоширеніших технік створення костюмів для живих скульптур — за допомогою акрилових фарб. За словам лектора, вона популярна тому, що дозволяє створити ілюзію металу або каменю. Але, в той же час, дуже нестабільна — акрилова фарба про вологості розмокає, при сухому повітрі тріскається. Тому досвідчені артисти та художники віддають перевагу силікону та полімерам.

“Врешті-решт, багато хто доходить до створення авторських методик вироблення та нанесення фарб. Зі слухачами я частково поділюся цими секретами, але не всіма. На те вона й авторська технологія”, - говорить Дмитро Буйвал.

Організатори заходу запрошують на лекцію вуличних артистів, театральних художників, гримерів, костюмерів та глядачів фестивалю, які цікавляться вуличним мистецтвом та його секретами.

Нагадаємо, V Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва відкрився у Харкові 10 січня і триватиме до 2 лютого — кожної п'ятниці, суботи та неділі артисти будуть безкоштовно виступати на майданчиках ТРЦ «Дафі». З 14 лютого по 8 березня фестиваль буде проходити в Дніпрі. Там же визначать переможців і нагородять призерів. Призовий фонд конкурсу — 80 000 грн.. У конкурсній програмі беруть участь 11 артистів і 2 колективи з Сум, Дніпра, Кривого Рогу, Мінська (Білорусь), Житомира.

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