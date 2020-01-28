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Харків’ян запрошують на безкоштовну лекцію про вуличне мистецтво й створення костюмів

Харків’ян запрошують на безкоштовну лекцію про вуличне мистецтво й створення костюмів У суботу 1 лютого о 17:00 в рамках останнього уік-енду V Всеукраїнського Фестивалю вуличного мистецтва пройде лекція-воркшоп про вуличне мистецтво й створення костюмів для вуличних артистів. На заході розкажуть про вуличне мистецтво та живі скульптури як жанр, його течії, тенденції розвитку, сучасні техніки створення костюмів та покажуть реконструкцію одного з образів артиста. Наприкінці зустрічі — сесія запитань та відповідей. Місце проведення — ТРЦ “Дафі” у Харкові (вул. Героїв праці, 9). Вхід — безкоштовний.

Лекція — частина останнього уік-енд фестивалю. Вона почнеться одночасно з виступами артистів. Конкурсант виступатимуть з 31 січня до 2 лютого на майданчиках у ТРЦ “Дафі” всі три дні з 17:00 до 20:00. Оцінки за виступи виставлятиме каскадер, художній керівник Театру бойової хореографії "Ярь" (Харків) Ігор Сурков.

Лекція в рамках фестивалю — це нововведення, яке є ознакою розвитку, вважає директор з маркетингу Всеукраїнської мережі “Дафі” Наталія Борисова. “Ми хочемо дати артистам можливості не тільки виступати й змагатися за призи, але й вчитися, спілкуватися, розширювати обрії”, — пояснює представниця організаторів фестивалю.

Харків’ян запрошують на безкоштовну лекцію про вуличне мистецтво й створення костюмів Оповідач лекції — Дмитро Буйвал з Сум — відомий для харків’ян артист. Він був першим, хто подав заявку ще на перший Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва. Буйвал приймав участь у фестивалі кожного року, виборов Приз глядацьких симпатій 2017 року, зайняв 2 місце 2015 року, а також став переможцем минулого фестивалю у 2018 році. Багато років він керував колективом “Артіль “Міф” у Сумах, представляв Україну на міжнародних заходах вуличних артистів. В тому числі на Всесвітньому фестивалі живої скульптури у Арнемі. “Дмитро за ці роки став справжнім майстром — він створив колектив вуличних артистів “Артіль “Міф”, який став візитівкою Сум, започаткував у рідному місті фестиваль вуличного мистецтва “Харитоненко-фест”, розробив авторські техніки створення костюмів, кожного року є фаворитом нашого фестивалю”, — розповідає координаторка по роботі з учасниками Всеукраїнського Фестивалю вуличного мистецтва Аліна Ханбабаева.

“Я сам відвідую подібні лекції та воркшопи за кордоном, якщо є можливість. Бо мені, як і кожному художнику, потрібні знання, я хочу розуміти, як працюють професіонали, - зізнається Дмитро Буйвал. - Навіть, якщо лектор розповідає те, що я знаю, але у нього горять очі, ти завжди знайдеш щось цікаве, якесь натхнення”.

Серед різних методик на лекції буде розглянуто одну з найпоширеніших технік створення костюмів для живих скульптур — за допомогою акрилових фарб. За словам лектора, вона популярна тому, що дозволяє створити ілюзію металу або каменю. Але, в той же час, дуже нестабільна — акрилова фарба про вологості розмокає, при сухому повітрі тріскається. Тому досвідчені артисти та художники віддають перевагу силікону та полімерам.

“Врешті-решт, багато хто доходить до створення авторських методик вироблення та нанесення фарб. Зі слухачами я частково поділюся цими секретами, але не всіма. На те  вона й авторська технологія”, - говорить Дмитро Буйвал.
Організатори заходу запрошують на лекцію вуличних артистів, театральних художників, гримерів, костюмерів та глядачів фестивалю, які цікавляться вуличним мистецтвом та його секретами.

Харків’ян запрошують на безкоштовну лекцію про вуличне мистецтво й створення костюмів Нагадаємо, V Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва відкрився у Харкові 10 січня і триватиме до 2 лютого — кожної п'ятниці, суботи та неділі артисти будуть безкоштовно виступати на майданчиках ТРЦ «Дафі». З 14 лютого по 8 березня фестиваль буде проходити в Дніпрі. Там же визначать переможців і нагородять призерів. Призовий фонд конкурсу — 80 000 грн.. У конкурсній програмі беруть участь 11 артистів і 2 колективи з Сум, Дніпра, Кривого Рогу, Мінська (Білорусь), Житомира.

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Дізнатися більше про історію Всеукраїнського фестивалю вуличного мистецтва можна тут  >>

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