Харківський «Березіль» достроково закрив сезон через скорочення фінансування

Харківському театру імені Шевченка «Березіль» скоротили фінансування – тепер більша частина акторів лишилася без виплат.

«Змушені закривати сезон, так і не дочекавшись дозволу зіграти для вас нову, вже готову виставу «Каліка з острова Інішмаан». Натомість ми змогли у форматі закритого показу презентувати її друзям і колегам, отримавши багато позитивних відгуків», – йдеться у повідомленні на сторінці театру у Фейсбуці.

Про те, що з акторами та режисерами припиняють співпрацю, посилаючись на «брак коштів через воєнний стан», повідомляють також депутат Харківської міської ради Олег Абрамичев та актор Сергій Гусєв.

«Це «Березіль», основа нового українського театру. Рік тому ми мали відзначати 100 років йому, якщо б не свині. Повномасштабний напад позбавив можливості працювати перші місяці, але колектив знайшов сили, зібрався і ставив вистави в інших містах. І навіть спромоглися виїжджати за кордон, самостійно знаходивши на це кошти. А зараз роботу паралізує влада», – написав Абрамичев.

«Це торкнулося майже всіх театрів в Харківській області! Невже це в кожній області так? Не дай боже щоб було таке відношення», – зазначає актор театру «Березіль» Сергій Гусєв.

Агентство Телевидения Новости