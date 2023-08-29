Хижаки повертаються до Фельдман Екопарку

До Фельдман Екопарку почали повертати хижаків.

Першими на старе місце приїхали леви, повідомляють у Екопарку.

«Поступово вони все повернуться із різних куточків України додому.

Звичайно, переїзд для левів – це стрес, але зараз він набагато менший, ніж був навесні минулого року, коли ми їх евакуювали під обстрілами.

Тому ми не маємо сумнівів, що вони швидко обживуться на новому-старому місці.

Незабаром до цих левів приєднаються наші ягуари, леопарди, пуми, білі леви. Поступово ми робимо кроки до відновлення»,- кажуть в Екопарку.

Агентство Телевидения Новости