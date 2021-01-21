Хрустящие палочки трески с дольками и укропом: никого не оставят равнодушными
Фантастический бюджетный семейный обед с хрустящим мясом трески и дольками сладкого картофеля. Это простой, приятный для публики рецепт с низким содержанием жира и полным свежим вкусом.
Ингредиенты
3 больших сладких картофеля (700 г), почистить и нарезать дольками.
½ столовой ложки подсолнечного масла, плюс еще немного.
¼ крупная краснокочанная капуста.
½ среднего красного лука, мелко нарезанного.
6 больших корнишонов, разрезанных на четыре части.
3 ст. ложки йогурта или майонеза.
25 г мелко нарезанного укропа.
4 очищенных от кожи филе трески (160 г., на филе).
2 больших яйца.
100 г свежих панировочных сухарей.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. В миске перемешайте дольки с маслом, 1 чайной ложкой соли и 1/4 чайной ложки перца. Переложите на противень и запекайте 25-30 минут, перевернув на полпути. Клинья должны быть хрустящими и золотисто-коричневыми.
Шаг 2
А пока сделайте лапу. Удалите белую сердцевину капусты и выбросьте. Нарежьте листья как можно более мелкими ломтиками и положите в большую миску с луком и корнишонами. В другой миске смешайте йогурт или майонез с укропом и 2 столовые ложки жидкости для маринования корнишонов. Смешайте заправку с другими ингредиентами, пока все не будет хорошо покрыто, затем отложите.
Шаг 3
Нагрейте гриль до максимума. Нарежьте каждое филе трески на два-три пальца. Слегка взбейте яйца в неглубокой миске и переложите панировочные сухари в отдельную миску с щепоткой соли и перца.
Обмакните каждый палец трески в яйце, а затем в панировочных сухарях и выложите на смазанный маслом противень. Жарьте на гриле 6-7 минут или до золотистой корочки. Подавать с хрустящими дольками и большой порцией маринованного укропа.
Источник: 1 Минута