Хрустящие палочки трески с дольками и укропом: никого не оставят равнодушными

Ингредиенты

Фантастический бюджетный семейный обед с хрустящим мясом трески и дольками сладкого картофеля. Это простой, приятный для публики рецепт с низким содержанием жира и полным свежим вкусом.

3 больших сладких картофеля (700 г), почистить и нарезать дольками.

½ столовой ложки подсолнечного масла, плюс еще немного.

¼ крупная краснокочанная капуста.

½ среднего красного лука, мелко нарезанного.

6 больших корнишонов, разрезанных на четыре части.

3 ст. ложки йогурта или майонеза.

25 г мелко нарезанного укропа.

4 очищенных от кожи филе трески (160 г., на филе).

2 больших яйца.

100 г свежих панировочных сухарей.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. В миске перемешайте дольки с маслом, 1 чайной ложкой соли и 1/4 чайной ложки перца. Переложите на противень и запекайте 25-30 минут, перевернув на полпути. Клинья должны быть хрустящими и золотисто-коричневыми.

Шаг 2

А пока сделайте лапу. Удалите белую сердцевину капусты и выбросьте. Нарежьте листья как можно более мелкими ломтиками и положите в большую миску с луком и корнишонами. В другой миске смешайте йогурт или майонез с укропом и 2 столовые ложки жидкости для маринования корнишонов. Смешайте заправку с другими ингредиентами, пока все не будет хорошо покрыто, затем отложите.

Шаг 3

Нагрейте гриль до максимума. Нарежьте каждое филе трески на два-три пальца. Слегка взбейте яйца в неглубокой миске и переложите панировочные сухари в отдельную миску с щепоткой соли и перца.

Обмакните каждый палец трески в яйце, а затем в панировочных сухарях и выложите на смазанный маслом противень. Жарьте на гриле 6-7 минут или до золотистой корочки. Подавать с хрустящими дольками и большой порцией маринованного укропа.

Источник: 1 Минута