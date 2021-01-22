Хватит покупать! Как сделать огромную головку сыра за копейки в домашних условиях?
Это лакомство полезно для здоровья организма как отдельное блюдо, так и в комбинации с дополнительными продуктами.
Головка сыра в домашних условиях
Однако сегодня довольно сложно найти качественный молочный продукт, поэтому мы расскажем как за небольшие деньги любая хозяйка сможет сделать большую головку сыра у себя дома.
Рецепт взят с онлайн-ресурса "Пошепки".
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
Головка сыра в домашних условиях
- творог, 1 кг
- молоко, 1 л
- масло сливочное, кусочек;
- сода - щепотка;
- соль.
Процесс приготовления сыра
Стоит отметить, что для его приготовления вам не нужны особые навыки — следуя нашему пошаговому рецепту, с "кулинарным шедевром" справится даже начинающий и неопытный кулинар.
Итак, начнем.
Гораздо лучше брать для этого рецепта творог домашний, но вы можете использовать и купленный в магазине.
Сначала в кастрюлю нужно налить молоко, затем сюда же поместить сыр.
Помещаем все на огонь, чтобы сыр начал плавиться, и тщательно все перемешиваем.
Кастрюлю снимаем с плиты, когда от сыра отделится сыворотка.
Тогда творожную массу следует перебросить на сито и оставить на некоторое время, чтобы стекла сыворотка.
Также можно легкими движениями ее выжимать ложкой.
Затем плавленый сыр снова поместить в кастрюлю, добавить соль, 0,5 ч. л. соды и кусок сливочного масла.
Включаем огонь и перемешиваем постоянно творожную массу в течение 3 минут.
Снять с огня, когда сыр будет трудно перемешивать, и разместить все в форму, которую вы смазали растительным маслом.
Когда масса хорошо остынет, накрываем форму крышкой и отправляем на несколько часов в холодильник, можно и на ночь.
Когда вы перемещаете сыр в форму, то можете сделать блюдо оригинальным и добавить паприку, зелень и другие специи по вкусу, измельченные орехи, сухофрукты.
Головка сыра в домашних условиях
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Источник: 1 Минута