29.01.2021 23:09
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И салат, и закуска, и намазка: блюдо с названием “Одесса” сразит и ваших домашних, и гостей
Получается нехитрый, но очень сочный и свежий салат, который можно приготовить как в будни, так и на праздник. Отметим, что этот салат — очень универсальный, так как в нем нет мяса и майонеза, что подойдет людям, которые отказались от мяса, и тем, кто придерживается правильного питания. Необходимые ингредиенты:
- кукуруза консервированная - 150 г
- яйца - 3 шт.
- огурцы - 250 г
- сыр твердый - 100 г
- чеснок - 2-3 зубчика
- укроп, зеленый лук, листья салата - по небольшому пучку
- соль, перец - по вкусу
- сметана - 100-140 г
Как приготовить нежный салат «Одесса» с кукурузой?Рецепт приводит кулинарный Ютуб-блог Tasty Food. Подробности приготовления вы можете увидеть в видео ниже. Пошаговая инструкция по приготовлению:
- Свежие огурцы нарезаем соломкой.
- Сыр также нарезаем небольшой соломкой, отправляем в салатник к огурцам.
- Сваренные вкрутую яйца режем соломкой и также кладем в салат.
- Добавляем в миску мелко нарезанные перья зеленого лука.
- Остается добавить только консервированную кукурузу.
- Теперь делаем заправку для салата. В мисочку сметану выдавливаем через пресс чеснок, кладем мелко рубленый укроп, солим и перчим по вкусу. Хорошо размешиваем.
- Заправляем салат полученной заправкой, хорошо размешиваем.
Источник: 1 Минута
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