Досуг
Перейти к списку новостей
29.01.2021 23:09
Просмотров: 67

И салат, и закуска, и намазка: блюдо с названием “Одесса” сразит и ваших домашних, и гостей

И салат, и закуска, и намазка: блюдо с названием “Одесса” сразит и ваших домашних, и гостей

Получается нехитрый, но очень сочный и свежий салат, который можно приготовить как в будни, так и на праздник.

Отметим, что этот салат — очень универсальный, так как в нем нет мяса и майонеза, что подойдет людям, которые отказались от мяса, и тем, кто придерживается правильного питания.

Необходимые ингредиенты:
  • кукуруза консервированная - 150 г
  • яйца - 3 шт.
  • огурцы - 250 г
  • сыр твердый - 100 г
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • укроп, зеленый лук, листья салата - по небольшому пучку
  • соль, перец - по вкусу
  • сметана - 100-140 г

Как приготовить нежный салат «Одесса» с кукурузой?

Рецепт приводит кулинарный Ютуб-блог Tasty Food. 

Подробности приготовления вы можете увидеть в видео ниже.

 Пошаговая инструкция по приготовлению:
  1. Свежие огурцы нарезаем соломкой.
  2. Сыр также нарезаем небольшой соломкой, отправляем в салатник к огурцам.
  3. Сваренные вкрутую яйца режем соломкой и также кладем в салат.
  4. Добавляем в миску мелко нарезанные перья зеленого лука.
  5. Остается добавить только консервированную кукурузу.
  6. Теперь делаем заправку для салата. В мисочку сметану выдавливаем через пресс чеснок, кладем мелко рубленый укроп, солим и перчим по вкусу. Хорошо размешиваем.
  7. Заправляем салат полученной заправкой, хорошо размешиваем.
При подаче украшаем блюдо листьями салата. Можно подать порционно или в одном большом салатнике.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 