И салат, и закуска, и намазка: блюдо с названием “Одесса” сразит и ваших домашних, и гостей

Получается нехитрый, но очень сочный и свежий салат, который можно приготовить как в будни, так и на праздник.

Отметим, что этот салат — очень универсальный, так как в нем нет мяса и майонеза, что подойдет людям, которые отказались от мяса, и тем, кто придерживается правильного питания.

Необходимые ингредиенты:

кукуруза консервированная - 150 г

яйца - 3 шт.

огурцы - 250 г

сыр твердый - 100 г

чеснок - 2-3 зубчика

укроп, зеленый лук, листья салата - по небольшому пучку

соль, перец - по вкусу

сметана - 100-140 г

Как приготовить нежный салат «Одесса» с кукурузой?

Рецепт приводит кулинарный Ютуб-блог Tasty Food.

Подробности приготовления вы можете увидеть в видео ниже.

Пошаговая инструкция по приготовлению:

Свежие огурцы нарезаем соломкой. Сыр также нарезаем небольшой соломкой, отправляем в салатник к огурцам. Сваренные вкрутую яйца режем соломкой и также кладем в салат. Добавляем в миску мелко нарезанные перья зеленого лука. Остается добавить только консервированную кукурузу. Теперь делаем заправку для салата. В мисочку сметану выдавливаем через пресс чеснок, кладем мелко рубленый укроп, солим и перчим по вкусу. Хорошо размешиваем. Заправляем салат полученной заправкой, хорошо размешиваем.

При подаче украшаем блюдо листьями салата. Можно подать порционно или в одном большом салатнике.

Источник: 1 Минута