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10.02.2021 23:22
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Яблочные рулетики из лаваша за 15 минут: готовлю детям вместо пирожков и не мучаюсь с тестом

Яблочные рулетики из лаваша за 15 минут: готовлю детям вместо пирожков и не мучаюсь с тестом

Из лаваша можно приготовить и закуску с различными начинками на праздничный стол, и вкуснятину с яблоками к чаю. Делимся вторым рецептом.

Ингредиенты:

  • лаваш – 180 г
  • яблоки – 3-4 шт.
  • сахар – по вкусу
  • лимонный сок – 1-2 ст. л.
  • сливочное масло – 20 г
  • растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Яблоки очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке или мелко нарезаем. Выкладываем на сковороду, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 2 минуты.

2. К яблокам добавляем сахар по вкусу и кусочек сливочного масла. Жарим еще 2 минуты.

3. Один лист лаваша разворачиваем. Распределяем яблочную начинку лопаткой. Скручиваем в плоский рулет, разрезаем ножом или ножницами.

4. В сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем рулетики из лаваша до золотистой корочки с двух сторон. Готовятся они очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты.

Блюдо подходит на завтрак и для перекуса. Если с яблоками не хотите, то такие рулетики можно приготовить с творожной начинкой.

Источник: 1 Минута

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