Яблочные рулетики из лаваша за 15 минут: готовлю детям вместо пирожков и не мучаюсь с тестом

Из лаваша можно приготовить и закуску с различными начинками на праздничный стол, и вкуснятину с яблоками к чаю. Делимся вторым рецептом.

Ингредиенты:

лаваш – 180 г

яблоки – 3-4 шт.

сахар – по вкусу

лимонный сок – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 20 г

растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Яблоки очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке или мелко нарезаем. Выкладываем на сковороду, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 2 минуты.

2. К яблокам добавляем сахар по вкусу и кусочек сливочного масла. Жарим еще 2 минуты.

3. Один лист лаваша разворачиваем. Распределяем яблочную начинку лопаткой. Скручиваем в плоский рулет, разрезаем ножом или ножницами.

4. В сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем рулетики из лаваша до золотистой корочки с двух сторон. Готовятся они очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты.

Блюдо подходит на завтрак и для перекуса. Если с яблоками не хотите, то такие рулетики можно приготовить с творожной начинкой.

Источник: 1 Минута