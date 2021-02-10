Яблочные рулетики из лаваша за 15 минут: готовлю детям вместо пирожков и не мучаюсь с тестом
Из лаваша можно приготовить и закуску с различными начинками на праздничный стол, и вкуснятину с яблоками к чаю. Делимся вторым рецептом.
Ингредиенты:
- лаваш – 180 г
- яблоки – 3-4 шт.
- сахар – по вкусу
- лимонный сок – 1-2 ст. л.
- сливочное масло – 20 г
- растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Яблоки очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке или мелко нарезаем. Выкладываем на сковороду, поливаем лимонным соком. Перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим 2 минуты.
2. К яблокам добавляем сахар по вкусу и кусочек сливочного масла. Жарим еще 2 минуты.
3. Один лист лаваша разворачиваем. Распределяем яблочную начинку лопаткой. Скручиваем в плоский рулет, разрезаем ножом или ножницами.
4. В сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем рулетики из лаваша до золотистой корочки с двух сторон. Готовятся они очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты.
Блюдо подходит на завтрак и для перекуса. Если с яблоками не хотите, то такие рулетики можно приготовить с творожной начинкой.
Источник: 1 Минута