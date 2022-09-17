Як підібрати кращу чоловічу зачіску для себе?

Зачіска, насправді, річ дуже важлива. Для багатьох людей нова зачіска може вплинути на самооцінку, впевненість і навіть ідентичність.

Підстригши волосся, або серйозно змінивши стиль, можна кардинально змінити уявлення про себе.

Згадайте, у давнину за зачіскою можно було розпізнати, до якого народу та якого класу належить людина. Так що, будьте впевнені, зачіска – дуже важливий сигнал, який ви подаєте оточуючим.

Але коли ти справжній чоловік, зробити хорошу зачіску може бути досить важко.

Багато хто з чоловіків може відчувати деякий дискомфорт, вирішуючи такі питання. Бо, так вже сталося, що у нашому суспільстві часто вважається, що у чоловіка немає часу щоби знатися у питаннях зовнішності. Саме тому, інколи може бути важко знайти перукарні, які дійсно допоможуть вам розібратися з цим питанням, та при цьому залишитись у межах норм та уявлень чоловічого світу.

У цій статті ми пропонуємо кілька основних порад щодо пошуку найкращих стрижок для справжнього чоловіка, а також дамо пораду щодо вибору правильного перукаря чи стиліста.

Якщо ви – сучасний український чоловік, та раптом зіткнулися з питанням пошуку нового стилю, ця стаття допоможе вам зробити свій перший крок у цьому напрямку, не звертаючись до сайтів, зроблених явно не для вас, та до журналів, які ви ніколи не візьмете в руки на людях.

Звісно, ми жартуємо. Але у кожному жарті є лише доля жарту.

Розуміння форми вашого обличчя

Перш ніж зайти в перукарню, варто зрозуміти, як чоловіча зачіска може вплинути на форму обличчя, і навпаки. Таким чином ви зможете звузити коло пошуку стилів, які підкреслять ваші найкращі риси та відвернуть увагу від того, на чому ви не хочете акцентувати.

Ваша найкраща зачіска – не сама модна, та не сама дорога. Це та зачіска, яка допоможе вам досягти ідеального вигляду. У більшості випадків це означає, що зачіска робить ваше обличчя ще більш мужнім.

Як правило, дорослі чоловіки мають більш квадратні або кутасті обличчя, ніж діти, жінки та літні люди. Все це, не лише генетика, а щё й вплив тестостерону. Такий вигляд – своєрідний біологічний маркер, що сприймається підсвідомо усіма оточуючими. Тому, ідеальний образ чоловіка у багатьох культурах має тяжіння до таких квадратних форм.

На жаль, не усіх чоловіків матінка природа наділила квадратною нижньою щелепою та гострими вилицями. Навіть самий справжній герой інколи може виглядати не схожим на обличчя з плакату.

Зважаючи на це, є способи укласти ваше волосся відповідно до форми вашого обличчя, якою б вона не була. В інтернеті є безліч простих та наглядних інструкцій на цю тему. Усі чоловічі обличчя там поділені на короткий список простих форм. До кожної форми існує свій перелік кращих зачісок.

Часто у тих статтях присутні фото зачісок, за якими ви можете вирішити, чи хочете ви бачити щось подібне на своїй голові, чи ні. Просто знайдіть таку статтю, визначить форму свого обличчя та підберіть зачіску зі списку (бо, хоч в нас тут просто немає місця на усе це, справа не займе багато вашого часу).

Вибір правильного перукаря

Найкращий спосіб зробити це, насправді досить простий. Просто розпитайте оточуючих! Люди люблять рекомендувати послуги хороших перукарів.

Ми зараз теж підкажемо вам таких. Відвідайте RETROBARBERSHOP у Харкові (проспект Незалежності 17 або вулиця Культури 17).

Перукарі, що там працюють насправді професійні та досить відкриті. Адже вони щодня зустрічаються з клієнтами-чоловіками різного віку, форми та розміру.

Гарна стрижка може творити чудеса з вашою впевненістю в собі. Отже, дізнайтеся про форму свого обличчя, виберіть правильного перукаря (ми вам вже порадили цілу купу таких), та сідайте в крісло!

Ви – чоловік!

Ви – людина, що приймає рішення та керує своїм життям!

Ну а ми сподіваємось, що ця маленька стаття все ж дала вам певне уявлення про величезне питання, як знайти найкращу стрижку.