Як пройдуть турніри з кіберспортивних змагань у 2023 році

Кожен бетор має уяву щодо проведення кіберспортивних змагань. Це пов’язано з рекламною кампанією букмекера, який має намір приймати ставки від гравців. Ті, кому мало відомо про участь у такому типі змагань можуть отримати детальну інформацію за посиланням - https://afsckyiv.com/cybersport/. Як обирались команди та які турніри будуть проведені у 2023 році - далі.

Які ігри є лідерами у кіберспорті

До розваг, які мають великий попит серед клієнтів букмекерських контор належать:

RPG Dota 2. CS:GO.

До змагань долучаються сотні тисяч гравців з різних країн світу. Призові фонди таких турнірів досягають мільйонів доларів. Такі винагороди сприяють цікавій та непередбачуваній грі команд. Менший попит беттори проявляють до ігор StarCraft, League of Legends, Overwatch тощо. Враховуючи це, стає зрозумілим, чому першими іграми, які асоціюються з кіберспортом є Dota та Counter Strike.

Мейджори у кіберспортивних змаганнях

Змагання з кіберспорту, які проходять серед гравців всіх країн світу діляться на рівні за значущістю. Головними з них є мейджори. В них обираються світові лідери у комп’ютерних змаганнях. На час проведення головних турнірів до ставок на даний тип спорту залучається максимальна кількість бетторів. Не обходять стороною цю подію й спонсорські організації.

Найбільші призові фонди у турнірах з кіберспорту

На турнірах-мейджорах гравці комп’ютерних ігор можуть виграти кілька десятків мільйонів USD. Найбільший призовий фонд був розіграний 2 роки тому на чемпіонаті The International, що проводився у грі Dota. Переможцем стала команда Team Spirit, а винагорода склала 40 мільйонів USD.

Як пройшов відбір команд та коли будуть проведені змагання з CS:GO

Протягом тижня з 3 квітня був проведений кваліфікаційний відбір команд для участі у найбільш очікуваному турнірі з CS:GO. За результатами кваліфікаційного відбору до змагань було обрано 8 команд. За перемогу будуть змагатися:

The Mongollz, які представляють Азійсько-Тихоокеанський регіон. Team Liquid, що є вихідцями з Америки. Apeks від європейського регіону.

Головне кіберзмагання CS:GO розпочнеться 8 травня та триватиме до 21. Місце проведення - столиця Франції Париж. Розмір винагороди становить 1 мільйон 250 тисяч USD. Іншими великими турнірами зазначеної гри є:

Premier Spring Final 2023 з виграшем 425 тисяч USD. Початок проведення 7 червня, тривалість - 5 днів. IEM Cologne 2023. Переможці отримають 1 мільйон USD. Дводенне змагання розпочнеться 25 липня. ESL Pro League Season 18. Призовий фонд - 850 тисяч USD. Змагання розпочнуться 30 серпня та завершаться 10 жовтня. BLAST Premier Fall Final 2023. На переможців очікує 425 тисяч USD. Змагання пройдуть у період 22-26 грудня. BLAST Premier World Final 2023. Головний виграш - 1 мільйон USD. Початок турніру - 13 грудня, кінець - 17.

Є багато інших турнірів, які відбуваються на регулярній основі, але мають менший попит.

Який є попит гри Dota 2 у ставках та проведення ювілейного 7 мільярдного матчу.

Проведення турнірів DPC 2023 в Dota 2

Беттори, які слідкують за проведенням головних кіберзмагань мали спроможність стежити та робити ставки на турнір DPC 2023. Він пройшов у грі Dota 2 у два тури. Приз склав 205 тисяч USD для кожного туру. Переможцями у регіонах стали 6 команд:

Beastcoast та TSM в південно- та північноамериканському регіонах. HellRaisers та Team Liquid в східно- та західноєвропейському регіонах. Xtreme Gaming в китайських змаганнях.

Кожна з команд отримала винагороду, що складає 30 тисяч USD. Переможці регіональних змагань та гравці, які зайняли певні призові місця отримали путівку на змагання Berlin Major 2023 ESL. Його початок призначено на 26 квітня, кінець - 7 травня. Виграш складає півмільйона USD.

Новости портала «Весь Харьков»