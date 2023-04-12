Як вибрати мисливський ніж?

Мисливські ножі дійсно різноманітні. Існує багато їх моделей, дизайнів і навіть традиційних для різних місцевостей типів. Але усе це різноманіття так чи інакше можно звести до певних основних категорій. Звісно, кожна систематика є дещо умовною. Але вона дуже допомагає, коли треба щось впорядкувати та зробити вибір. Саме з цією метою і написана ця невелика стаття. Якщо ви є новачком, вона може допомогти вам з визначенням, що є що у світі мисливських ножів, і який саме їх тип потрібен саме вам.

На які основні типи можна умовно поділити мисливські ножі?

Перший принцип за яким можна поділити ножі – наявність фіксованого чи складаного леза. Ці дві великі групи мають ряд суттєвих відмін, що мають повпливати на ваш вибір.

Ножі з фіксованим типом клинка – найстаріший тип, для якого характерні більша простота, міцність та надійність конструкції.

Головним недоліком фіксованих ножів (або «фіксів») є їх більша громіздкість, що майже не дозволяє зручне приховане носіння цього типу ножів в умовах міста. Більшість моделей потребують наявності футляра чи піхв. Звісно, в умовах походу, рибної ловлі чи полювання ці обмеження менш значливі.

Складані ножі помітно більш компактні, але потребують більш уважного догляду, регулярного чищення. Більшість таких ножів менше пристосована до значних навантажень (хоча і серед них зустрічаються доволі міцні конструкції).

Таким чином, складані ножі часто використовують мисливці на не дуже велику дичину (на кшталт птаха). Також складані ножі (особливо багатофункціональні швейцарські моделі) є доволі популярним вибором на роль запасного ножа, який носять із собою, як додаток до великого фіксованого ножа, і використовують під час діл для яких великий фікс буде не дуже зручним чи надмірним.

Ну а якісний надійний фіксований ніж вже яке століття залишається важливою частиною спорядження мисливця, рибалки чи просто людини, що полюбляє мандри далеко поза межами міста.

На які групи можна поділити мисливські ножі за призначенням?

За призначенням мисливські ножі можна поділити на такі умовні групи:

Доборні ножі, що головним чином призначені для добивання пораненого звіра

Для ножів такого типу характерні довгі клинки, призначені для нанесення точних колючих ударів. Часто вони мають великі упори для руки або навіть гарду. Більшість ножів такого типу є доволі спеціалізованими. Їх дуже важко назвати побутовими або універсальними.

Ножі для зняття шкіри або скінери

Для ножів цього типу характерні клинки з помітним вигином ріжучої кромки. Вони часто мають помітно задерте до гори вістря (trailing point). Довжина клинка при цьому може бути не дуже великою.

Дещо осторонь від цього типу стоять ножі – «кишкодери». Такий ніж можна легко впізнати по спеціальному крюку, призначеному для вилучення кишківника та внутрішніх органів з туші. На складаних моделях для мисливців на птаха такий крюк іноді буває розміщений окремо від леза (у якості одного із додаткових складаних інструментів).

Універсальні мисливські ножі

Найбільш популярний та розповсюджений тип мисливського ножа. Класичний фіксований ніж як він є. Його розміри вага та форма є результатом практичного досвіду багатьох поколінь мисливців.

Ці ножі зручні у використанні. Вони однаково добре ріжуть, колють, а деякі ще й рубають. Частіш за все їх клинки мають профіль типу drop point або clip point.

Вибір універсальних ножів на сучасному ринку доволі великий. Вам буде не складно знайти модель, що буде самою зручною та привабливою саме для вас.

Вдало вибраний мисливський ніж може стати однією з корисніших частин вашого спорядження. Якщо ви будете точно знати, що саме і для чого ви купуєте, ваші шанси на успіх значно зростуть. Ще більш корисним буде досвід практичного використання.

Інколи перший вибір може бути не самим вдалим, але він цінний саме тим досвідом, що він вам подарує. Бо як то кажуть: «Щоби навчитись плавати, треба почати плавати».