Яку PlayStation 4 вибрати – Slim чи Pro

Четверте покоління Sony PlayStation – це справжня легенда ігрового світу, яка користується величезною популярністю, і сьогодні про це говорять як рейтинги продажів, так і постійний інтерес до оригінальних ігор на PS4. При цьому серед фанатів серії завжди були суперечки, яка версія краща: PS 4 Slim 1Tb або PS4 Pro. Порівняймо обидва варіанти четвертої «плойки».

Характеристики ПС4 Слім

Ультратонка Плейстейшен 4 вийшла у 2016 році. Її характеристики не змінилися порівняно з класичною версією, але зовнішній вигляд спричинив справжній фурор:

процесор – 8-ядерний із частотою 1,6 ГГц;

основна пам'ять – 8 ГБ;

додаткова пам'ять – 256 МБ;

GPU – 1,84 TFLOPS;

об'єм накопичувача – 500 МБ, 1 ТБ;

роздільна здатність – Full HD.

Особливу увагу користувачі приділили можливості вибору між ємністю накопичувача.

Характеристики ПС Про

Прошка відрізняється більшою продуктивністю, яка забезпечується такими характеристиками:

процесор – 8-ядерний із частотою 2,1 ГГц;

основна пам'ять – 8 ГБ;

додаткова пам'ять – 1 ГБ;

GPU – 1,84 TFLOPS;

обсяг накопичувача – 1 ТБ;

дозвіл – 4К.

З дозволом не все так просто. Виробники ПС Про не впровадили «чисту» 4К-технологію, а скористалися можливостями масштабування.

Відмінності двох версій PlayStation 4

Серед основних відмінностей версій Slim від Pro слід зазначити такі нюанси:

флагманська модель Pro в потенціалі має більшу продуктивність, яка забезпечується вищою частотою;

у слімі можна вибрати з двох варіантів накопичувачів, що дозволить заощадити, хоча краще виглядає модифікація на 1 ТБ;

серія Slim значно легша (2,1 кг проти 3,3 кг);

у моделей Pro на один USB-роз'єм більше (3 проти 2).

Однозначно, продуктивність PS4 Pro дещо вища, але це не особливо позначається на можливостях гри. Єдина серйозна відмінність – відсутність у Slim 4К-дозволу. Однак, як ми вже з'ясували, у Pro теж не зовсім 4К. А якщо у вас немає величезного телевізора, то такий дозвіл не потрібний. Для охочих заощадити без компромісів щодо ігрового процесу версія Слім буде оптимальним варіантом. Що стосується Про, вона підійде для геймерів, які вважають за краще повністю занурюватися в ігровий процес.

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