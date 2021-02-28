Яркий мейк и леопардовое боди: старушка в 92 года живет так, что завидует даже молодежь (ФОТО)

Что заставило американскую пенсионерку так радикально поменять отношение к старости?

В ее гардеробе неоновые платья в сверкающих пайетках, футболки с яркими принтами и модными надписями, она с удовольствием позирует в велосипедках и купальниках. Нет, она не забыла о своем возрасте!

Ее настоящее имя Хелен Рут Элам ван Винкл.

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Она родилась в эпоху Великой Депрессии в Кентукки.

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Жизнь молодой девушки ничем не отличалась от других и не была легкой. Пережив гибель мужа, потеряв смертельно больного сына, она не сломалась. Помогла в этом ее семья-дочь и внуки.

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Однажды свою бабулю в шортах и футболке сфотографировала правнучка и выложила фото на своей страничке в Instagram. Снимок быстро набрал лайки и комментарии.

С этого момента жизнь скорбящей бабули изменилась. Хелен создала свой профиль под именем Бадди Винкл и решила стать вдохновением не только для своего поколения, но и для молодежи.

Вместе с Кеннеди они выбирали трендовую одежду, загружали фотографии в Instagram и придумывали модные подписи.

У Винкл появились поклонники всех возрастов, но больше всего бабушкой восхищались подростки. У своего поколения она надеется пробудить желание жить активно, исполняя свои еще не осуществленные мечты.

«Я старая, и я это знаю. Но я действительно верю в то, что возраст это всего лишь цифра, и у вас есть только одна жизнь, чтобы наслаждаться ею»,

- говорит Бадди.

И действительно, глядя на эту немолодую уже женщину понимаешь, что возраст-просто число, а молодость-состояние души.

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Хелен Рут Элам ван Винкл - 92-летняя звезда Инстаграма

Сейчас за жизнью эксцентричной старушки наблюдает около 3.5 млн подписчиков. Конечно, многие подписались из-за любопытства, но как вдохновляют ее жизнерадостные образы, как делают ярче и добрее наш мир!

Источник: 1 Минута