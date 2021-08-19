Инновационный метод как из обычной прически сделать французские косички

Женщина, которая изо всех сил пыталась заплетать собственные волосы, поделилась простым уроком по воспроизведению ее милой прически - и люди были ошеломлены тем, насколько это легко.

Женщина стала популярной после того, как поделилась своим быстрым и легким методом плетения косичек - и людям это очень нравится.

Хармони Миллер загрузила видеоурок в свою учетную запись TikTok, который к настоящему времени просмотрели более 4,1 миллиона раз, поскольку она подписала клип: "Если вы не знаете, как плести французскую косу, сделайте это !!"

Увидев, как другие публикуют видео с использованием этой техники, Хармони сама попробовала и всего через несколько минут продемонстрировала впечатляющие результаты.

Она говорит: "Девочки, если вы не умеете плести французскую косу и у вас такие волосы, пожалуйста, сделайте эту прическу.

Это чертовски меняет правила игры. Я просто не понимаю, почему я никогда не думала об этом раньше".

Французские косички

Она начинает эту технику, разделяя волосы на пробор посередине и расчесывая их, затем берет прядь с передней части головы на секунду снизу и начинает закручивать их друг вокруг друга.

Хармони объяснила: "Каждый раз, когда вы добавляете немного больше к повороту, у вас все еще остается только две части."

Как только вы скрутите его до самого низа, вы просто разделитесь на три части и начнете плести".

В конце Хармони добавила свой индивидуальный подход, добавив заколки для волос, чтобы удерживать прическу на месте.

Показав великолепно выглядящие и идеально симметричные косы, она сказала: "Вот и все. Так быстро, так просто и так мило".

Видео быстро стало вирусным, так как людям понравились результаты, с одним комментарием: "Это изменило всю мою жизнь. Спасибо вам за это".

Вторая поручилась за технику, написав: "Я делала это годами, потому что у меня короткая челка, и я не могу связать ее с остальными волосами.

И благодарная мама прокомментировала: "Я попробовала это с волосами моей 8-летней дочери. Ей это понравилось".

Информация взята из "Миррор".

Источник: 1 Минута