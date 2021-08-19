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Инновационный метод как из обычной прически сделать французские косички

Инновационный метод как из обычной прически сделать французские косички

Женщина, которая изо всех сил пыталась заплетать собственные волосы, поделилась простым уроком по воспроизведению ее милой прически - и люди были ошеломлены тем, насколько это легко.

Женщина стала популярной после того, как поделилась своим быстрым и легким методом плетения косичек - и людям это очень нравится.

Хармони Миллер загрузила видеоурок в свою учетную запись TikTok, который к настоящему времени просмотрели более 4,1 миллиона раз, поскольку она подписала клип: "Если вы не знаете, как плести французскую косу, сделайте это !!"

Увидев, как другие публикуют видео с использованием этой техники, Хармони сама попробовала и всего через несколько минут продемонстрировала впечатляющие результаты.

Она говорит: "Девочки, если вы не умеете плести французскую косу и у вас такие волосы, пожалуйста, сделайте эту прическу.

Это чертовски меняет правила игры. Я просто не понимаю, почему я никогда не думала об этом раньше".

Инновационный метод как из обычной прически сделать французские косички Французские косички

Она начинает эту технику, разделяя волосы на пробор посередине и расчесывая их, затем берет прядь с передней части головы на секунду снизу и начинает закручивать их друг вокруг друга.

Хармони объяснила: "Каждый раз, когда вы добавляете немного больше к повороту, у вас все еще остается только две части."

Как только вы скрутите его до самого низа, вы просто разделитесь на три части и начнете плести".

В конце Хармони добавила свой индивидуальный подход, добавив заколки для волос, чтобы удерживать прическу на месте.

Показав великолепно выглядящие и идеально симметричные косы, она сказала: "Вот и все. Так быстро, так просто и так мило".

Видео быстро стало вирусным, так как людям понравились результаты, с одним комментарием: "Это изменило всю мою жизнь. Спасибо вам за это".

Вторая поручилась за технику, написав: "Я делала это годами, потому что у меня короткая челка, и я не могу связать ее с остальными волосами.

И благодарная мама прокомментировала: "Я попробовала это с волосами моей 8-летней дочери. Ей это понравилось".

Информация взята из "Миррор".

Источник: 1 Минута

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