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iPhone 17 Pro Max станет толще и тяжелее: новые подробности флагмана

Пока все внимание приковано к ультратонкому iPhone 17 Air, Apple готовит противоположный подход для своего главного флагмана. Последние утечки информации демонстрируют макет будущего iPhone 17 Pro Max, который станет заметно толще и массивнее предшественника.

Два полюса дизайна

Осенняя презентация Apple покажет кардинально разные философии дизайна в рамках одной линейки. iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм станет самым тонким iPhone в истории и заменит модель Plus. Одновременно компания движется в противоположном направлении с Pro Max версией.

Сравнение размеров выглядит впечатляюще:

  • iPhone 16 Pro Max: 8,25 мм

  • iPhone 17 Pro Max: 8,725 мм

  • iPhone 17 Air: 5,6 мм

Увеличение толщины почти на полмиллиметра может показаться незначительным, но для Apple это серьезное решение, учитывая традиционное стремление к тонкости.

iPhone 17 Pro Max станет толще и тяжелее: новые подробности флагмана

Практическое видео раскрывает детали

Инсайдер Majin Bu опубликовал видео с макетом iPhone 17 Pro Max, основанным на утекших размерах. Демонстрация наглядно показывает, насколько заметнее станет новый флагман по сравнению с текущей моделью.

Увеличение толщины связано с установкой более емкой батареи. Apple стремится улучшить автономность флагманской модели, что особенно актуально для пользователей, планирующих купить Айфон 17 Про Макс для профессиональных задач и интенсивного использования.

Намеки на Ultra-брендинг

Первые слухи о более толстом Pro Max вызвали предположения о возможном переименовании в iPhone 17 Ultra. Такой подход соответствовал бы стратегии Apple Watch Ultra, где увеличенные размеры и вес компенсируются расширенной функциональностью.

Хотя уверенность в ребрендинге снизилась, концепция более массивного и выносливого флагмана выглядит логично. Apple может позиционировать утолщенную модель как устройство для профессионалов, которым важна максимальная автономность.

iPhone 17 Pro Max станет толще и тяжелее: новые подробности флагмана

Стратегия дифференциации

Решение делать модели кардинально различными по толщине отражает новую стратегию Apple. Вместо постепенных улучшений компания создает четко разделенные ниши: ультратонкий Air для любителей изящности и массивный Pro Max для требовательных пользователей.

Такой подход позволяет удовлетворить противоположные потребности аудитории. Покупатели смогут выбирать между минималистичным дизайном и максимальной функциональностью без компромиссов.

Ожидания от презентации

Сентябрьская презентация Apple обещает стать одной из самых интересных за последние годы. Контраст между сверхтонким Air и утолщенным Pro Max продемонстрирует гибкость дизайнерского подхода компании и готовность экспериментировать с формфакторами.

Окончательные характеристики и позиционирование новых моделей станут известны ближе к анонсу, но уже сейчас ясно: Apple готовит радикальные изменения в философии дизайна iPhone.

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