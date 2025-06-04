iPhone 17 Pro Max станет толще и тяжелее: новые подробности флагмана

Пока все внимание приковано к ультратонкому iPhone 17 Air, Apple готовит противоположный подход для своего главного флагмана. Последние утечки информации демонстрируют макет будущего iPhone 17 Pro Max, который станет заметно толще и массивнее предшественника.

Два полюса дизайна

Осенняя презентация Apple покажет кардинально разные философии дизайна в рамках одной линейки. iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм станет самым тонким iPhone в истории и заменит модель Plus. Одновременно компания движется в противоположном направлении с Pro Max версией.

Сравнение размеров выглядит впечатляюще:

iPhone 16 Pro Max: 8,25 мм

iPhone 17 Pro Max: 8,725 мм

iPhone 17 Air: 5,6 мм

Увеличение толщины почти на полмиллиметра может показаться незначительным, но для Apple это серьезное решение, учитывая традиционное стремление к тонкости.

Практическое видео раскрывает детали

Инсайдер Majin Bu опубликовал видео с макетом iPhone 17 Pro Max, основанным на утекших размерах. Демонстрация наглядно показывает, насколько заметнее станет новый флагман по сравнению с текущей моделью.

Увеличение толщины связано с установкой более емкой батареи. Apple стремится улучшить автономность флагманской модели, что особенно актуально для пользователей, планирующих купить Айфон 17 Про Макс для профессиональных задач и интенсивного использования.

Намеки на Ultra-брендинг

Первые слухи о более толстом Pro Max вызвали предположения о возможном переименовании в iPhone 17 Ultra. Такой подход соответствовал бы стратегии Apple Watch Ultra, где увеличенные размеры и вес компенсируются расширенной функциональностью.

Хотя уверенность в ребрендинге снизилась, концепция более массивного и выносливого флагмана выглядит логично. Apple может позиционировать утолщенную модель как устройство для профессионалов, которым важна максимальная автономность.

Стратегия дифференциации

Решение делать модели кардинально различными по толщине отражает новую стратегию Apple. Вместо постепенных улучшений компания создает четко разделенные ниши: ультратонкий Air для любителей изящности и массивный Pro Max для требовательных пользователей.

Такой подход позволяет удовлетворить противоположные потребности аудитории. Покупатели смогут выбирать между минималистичным дизайном и максимальной функциональностью без компромиссов.

Ожидания от презентации

Сентябрьская презентация Apple обещает стать одной из самых интересных за последние годы. Контраст между сверхтонким Air и утолщенным Pro Max продемонстрирует гибкость дизайнерского подхода компании и готовность экспериментировать с формфакторами.

Окончательные характеристики и позиционирование новых моделей станут известны ближе к анонсу, но уже сейчас ясно: Apple готовит радикальные изменения в философии дизайна iPhone.