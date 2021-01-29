Ирина Билык впервые рассказала о предстоящей свадьбе ее старшего сына

50-летняя Билык воспитывает 21-летнего сына Глеба от бывшего мужа Андрея Оверчука и четырехлетнего Табриза, отцом которого является художник и продюсер Аслан Ахмадов.

Ирина Билык с сыновьями и будущей невесткой Алисой

Старший сын Ирины Билык — творческая личность. Известно, что Глеб музыкант и играет на ударных в собственной группе. Также парень очень очень хорошо рисует, а его картины отличаются неординарностью. Да и сам Глеб имеет достаточно неформальную внешность в частности — длинные волосы. Глеба можно часто увидеть на светских мероприятиях вместе со своей звездной мамой, а в последний год парень появляется там не один, а вместе со своей девушкой Алисой.

Ирина Билык с сыновьми и невесткой на 15-летии Светской жизни

Недавно поклонники Ирины Билык решили поинтересоваться, когда же ее сын собирается жениться. Этот вопрос они задали артистке в Инстаграм и она решила на него ответить.

Скриншот Инстаграм-сториз Ирины Билык

"Это надо у него спросить", — ответила Билык, опубликовав романтическое фото сына с будущей невесткой.

Стоит отметить, что Глеб и Алиса уже помолвлены. Об этом сын Билык рассказал в программе «Життя Відомих Людей». Глеб признался, что его с Алисой помолвка состоялась необычно. Вместо обручального кольца парень преподнес любимой крышку от бутылки пива. Однако, по словам Глеба, со свадьбой они не спешат, поскольку считают это слишком затратным событием.

Источник: 1 Минута