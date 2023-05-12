Історія створення піци має своє коріння в Стародавньому Римі, але справжня історія, пов'язана з традиційною італійською піцею, почалася в Неаполі у XVIII столітті. На той час піца була стравою бідняків, які готували її на вулицях міста та продавали у вигляді коржів з різними начинками.

Італійська піца

За інформацією представників піцерії "Чіз Піца" (офіційний сайт chizpizza.kh.ua), страва у класичному вигляді була створена в Неаполі в 1889 році.

У той рік національний герой Італії, король Умберто І та його дружина, королева Маргарита, відвідали місто Неаполь. На їх честь легендарний кухар Раффаеле Еспозіто, який працював у ресторані "П'єтро Іл Пеллегріно", вирішив приготувати для короля та королеви щось особливе.

Еспозіто приготував три види піци, одна з яких була прикрашена квітами білого моцарелла, червоними помідорами та зеленим листям базиліка. Ця піца отримала ім'я "Піца Маргарита" на честь королеви. Король та королева були зачаровані новою стравою, і піца Маргарита стала національною стравою Італії.

Помідори та сир

Важливим чинником у розвитку піци була поява томатів у Європі XVI столітті. Цей інгредієнт був включений до рецепту піци і став невід'ємною частиною страви. Крім того, важливим етапом у розвитку піци було створення моцарелли – м'якого та еластичного сиру, який став одним із основних інгредієнтів у традиційній італійській піці.

Наші дні

З того часу піца стала всесвітньо популярною стравою та розвивалася у різних варіаціях по всьому світу.

Існують різні варіанти начинок, від класичної "маргарити" до екзотичних поєднань інгредієнтів. Технологія приготування також розвивалася і сьогодні існує безліч способів приготування піци, від традиційної дров'яної печі до сучасних електричних духовок.

Види сучасної піци

У XX столітті піца стала ще популярнішою стравою у всьому світі. Вона стала доступною в різних формах та розмірах, від класичної італійської піци до тонкої та крихітної "снек-піци". Сьогодні піца доступна практично в будь-якій країні світу та готується у різних варіаціях, враховуючи місцеві смаки та уподобання.

Існує також різноманітність стилів піци. Наприклад, традиційна неаполітанська піца має товсту, м'яку скоринку і топінги, нанесені на тісто, тоді як римська піца має тонку і хрумку скоринку і може бути покрита інгредієнтами лише на половині.

В Україні піца стала однією з найпопулярніших страв. Вона має різні начинки, включаючи

соуси,

м'ясо,

ковбаси,

морепродукти,

овочі,

фрукти,

зелень,

спеції

у поєднанні з різними видами сиру.

Підсумок

Таким чином, піца - це страва з давнім походженням, яка розвивалася і перетворилася на різноманітну та улюблену страву по всьому світу. Рецепти пов'язані з традиціями та історією Італії, але сьогодні піца визнана на всіх континентах.