История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина за одну минуту: это самая трогательная пара
Мы решили сделать видеосюжет о их любви. Только вместить два десятка лет в… 60 секунд!
Как вам такой формат? История любви самой популярной пары страны за одну минуту.
Как происходил роман Аллы и Максима?
Однажды они встретились за кулисами популярного фестиваля "Славянский базар". Она — статная, известная, богатая, замужем.
Он — молодой, никому неизвестный, но очень амбициозный. Между ними вспыхнула такая искра. Говорят, Алла Пугачева рассталась с богатым и перспективным Филиппом Киркоровым именно из-за Максима Галкина.
В их любовь никто не верил, им каждый год приписывали расставания.
Эти же пересуды продолжались и после свадьбы в 2011 году, и после венчания в церкви в 2017 года.
А сегодня, спустя почти два десятка лет, эта пара — эталон семейных отношений, любви и взаимопонимания.
В них никто не верил, а они еще детей завели — очаровательную дочь Лизу и мужественного сына Гарри, которые так похожи на своих родителей. А вам нравится пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина?
Семейная фотогалерея Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Пугачева и Галкин с детьми
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин в год знакомства
Максим Галкин и Алла Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - венчание
Алла Пугачева и Максим Галкин - история любви от и до, которая заставляет и других задуматься об отношениях
Алла Пугачева и Максим Галкин
Источник: 1 Минута