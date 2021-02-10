История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина за одну минуту: это самая трогательная пара

Мы решили сделать видеосюжет о их любви. Только вместить два десятка лет в… 60 секунд!

Как вам такой формат? История любви самой популярной пары страны за одну минуту.

Как происходил роман Аллы и Максима?

Однажды они встретились за кулисами популярного фестиваля "Славянский базар". Она — статная, известная, богатая, замужем.

Он — молодой, никому неизвестный, но очень амбициозный. Между ними вспыхнула такая искра. Говорят, Алла Пугачева рассталась с богатым и перспективным Филиппом Киркоровым именно из-за Максима Галкина.

В их любовь никто не верил, им каждый год приписывали расставания.

Эти же пересуды продолжались и после свадьбы в 2011 году, и после венчания в церкви в 2017 года.

А сегодня, спустя почти два десятка лет, эта пара — эталон семейных отношений, любви и взаимопонимания.

В них никто не верил, а они еще детей завели — очаровательную дочь Лизу и мужественного сына Гарри, которые так похожи на своих родителей. А вам нравится пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина?

Семейная фотогалерея Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Пугачева и Галкин с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин в год знакомства

Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин - венчание

Алла Пугачева и Максим Галкин - история любви от и до, которая заставляет и других задуматься об отношениях

Алла Пугачева и Максим Галкин

Источник: 1 Минута