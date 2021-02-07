История успеха Верки Сердючки: почему ранее известная звезда сейчас почти пропала с экранов?
Самым успешным проектом Андрея стал уникальный сценический образ Верки Сердючки-проводницы из плацкартного вагона. Харизматичная, веселая и голосистая Верка собирала полные залы, ее любили и ждали в любом городе Украины и России.
Куда в последнее время исчезла Сердючка, почему так редко появляется на публике?
Андрей Данилко
История Верки Сердючки: биография Андрея Данилко, путь к славе, болезнь, роман со сценической мамой
Творческий успех
Сценический образ Верки Сердючки появился у 47-летнего Андрея Данилко еще в молодые годы.
Она завоевала популярность и невероятный успех, когда Андрею еще не было и 20-ти лет.
Андрей Данилко
С 1997 года Сердючка попала на телевидение, ее выступления транслировались на всех каналах в течение 5 лет.
Затем Сердючка выступала уже со своей "мамой", артисткой Инной Белоконь. Позднее Андрей создал "СВ-шоу", на котором образ Сердючки раскрывался в компании звездных гостей.
Андрей Данилко
Находясь в постоянном творческом поиске, артист превратил забавную проводницу в поющую звезду с гламурной шляпой на голове.
За первыми песнями последовали альбомы и громкое "серебро" на "Евровидении", многочисленные гастрольные концерты по разным городам.
Пауза в творчестве
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Однако плотный гастрольный график привел к проблемам со здоровьем артиста и заставил его сделать паузу в творчестве. Вот что сам артист говорит по этому поводу:
"Съемки-тяжелый процесс, особенно с моей бессонницей. Из-за гастролей биоритмы нарушены, днем сплю, ночью-работаю. Приходится принимать снотворное или что покрепче"
В феврале 2020 года Андрей Данилко признался в одном из интервью, что на протяжении длительного времени страдает от загадочного физического и психического недуга, именно поэтому он вынужден серьезно следить за своим здоровьем.
Андрей Данилко в юности
Но уходить из украинского шоу-бизнеса артист не планирует. В конце 2020 года Андрей Данилко выпустил новый альбом "S*xy", песни в котором звучат на английском языке, но их объединяет одна цель-поднимать людям настроение.
Источник: 1 Минута