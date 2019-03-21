Из известного хита Kazka "Плакала" сделали пародию об украинских дорогах (видео)

Жители Старосамборского района Львовской области сняли клип на хит «Плакала» группы Kazka, посвященный ужасному состоянию местной дороги Мшанец-Стрилки.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

В кадре говорится, что этой 18-километровой дорогой вынуждены регулярно пользоваться жители 11 сел.

«Тут плакали всех авто водители — и Лады, и Паджеро одинаково», — поют самодеятельные артисты.

Они объяснили цель своего творчества желанием привлечь внимание к электронной петиции, размещенной на сайтах Кабмина и Львовского облсовета, в которой ее авторы просят власти капитально отремонтировать многострадальную дорогу.

В описании к видео его автор, местный священник Роман Гром, утверждает, что ситуация с дорогой не меняется из года в год, а деятельность дорожных служб ограничивается тем, что самые большие ямы засыпают галькой из местной реки.

Главную роль в клипе исполнил студент Львовского национального университета Назар Титар.

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