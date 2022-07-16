“Изменила свое мнение”: Злата Огневич обратилась к победителю Холостячки Андрею Задворному, который ее бросил

История Златы Огневич как Холостячки имела грустный конец. Выбрав в финале проекта Андрея Задворного, певица была необычайно счастлива, однако совершила ошибку. Уже через полтора месяца отношений мужчина бросил артистку, объяснив свое решение тем, что разлюбил.

Злата Огневич обратилась к победителю Холостячки Андрею Задворному

Телезрители сразу предрекли Злате такую судьбу, поскольку не видели в Андрее того самого. Фаворитом многих был второй финалист – Дмитрий Шевченко, он не смог сдержать слез, услышав отказ певицы. Несмотря на то, что ее отношения с Задворным не сложились, не сошлась она после расставания с ним и с Димой. Может, потому что он к тому моменту уже обзавелся новой девушкой, а может, чувства Огневич к нему были не столь сильны.

Злата Огневич обратилась к победителю Холостячки Андрею Задворному

Я ходила на психотерапию и мне она очень помогла на то время. Я очень многое переосмыслила, прожила и пережила. И я Андрею сегодня от чистого сердца желаю только всего наилучшего. Касательно его поступка как мужчины, я не изменила свое мнение – это было странно и недостойно на тот момент. Вот. Но я ему желаю мира, здоровья, чтобы у его семьи, у его ребенка все было хорошо, чтобы он встретил ту девушку, с которой он будет на одной волне, чтобы он встретил любовь. Сейчас я могу уже говорить о том, что да, я искренне желаю ему счастья, но крупица грустинки во мне еще осталась. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать.

Недавно со Златой пообщался радиоведущий Слава Демин , который поинтересовался у нее, не стала ли война причиной отпустить все обиды прошлого и, возможно, возобновить общение с Андреем. Экс-холостячка ответила максимально откровенно:

Источник: 1 Минута