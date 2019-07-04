Известная харьковчанка обратилась к Зеленскому из-за израильского гражданства кандидата от "Слуги народа"

Известный общественный деятель из Харькова Ирина Багалий обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с наличием гражданства иностранного государства у кандидата в депутаты Александра Куницкого. Последний баллотируется от партии "Слуга народа" по 169-му округу Харькова. Видеообращение Багалий выложила на своей странице в Facebook.

Она указывает на то, что депутат с иностранным гражданством не сможет защищать интересы харьковских избирателей. Также Ирина Багалий обращает внимание Зеленского на то, что у Куницкого могут быть связи с Россией.

"Меня зовут Ирина Багалий. Я - врач-психиатр, кандидат медицинских наук. Также я являюсь общественной активисткой - координатором экологической организации "Зеленый фронт". Наша семья более 100 лет живет в Харькове. В центре города, в Киевском районе, который сейчас стал известным всей Украине как 169-й избирательный округ. Из-за скандала. Выяснилось, что от партии "Слуга народа" баллотируется Александр Куницкий, у которого нашелся израильский паспорт. С которым он активно ездит в Россию. Я обращаюсь к президенту Зеленскому и в штаб партии "Слуга народа" с просьбой разобраться в этой ситуации. И выяснить, как так случилось, что по округу баллотируется человек с израильским гражданством, если оно у него действительно есть. Предоставить объяснения украинскому народу и принять меры. Я считаю, что баллотироваться в украинский парламент имеет право только человек с украинским гражданством. Только гражданин Украины будет защищать интересы своих избирателей ", - говорит Ирина Багалий.

Ранее к Зеленскому уже обращались другие известные харьковчане.

Так, солистка группы KAZKA, харьковчанка Александра Зарецкая просит Президента обратить внимание на то, что люди с иностранным гражданством не имеют права представлять партию "Слуга народа" на выборах.

Ирина Багалий - правнучка известного украинского академика, соучредителя и члена Украинской академии наук (1919 г.) Дмитрия Багалия. Род Багалия - очень известный и уважаемый в городе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально подтвердила наличие фактов, указывающих на то, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля. Также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Денисенко публиковали фотографии Куницкого в форме израильской армии. Сам Куницкий на видео 2014 года лично говорил о том, что находится в Израиле и готовится принять армейскую присягу.





Агентство Телевидения Новости