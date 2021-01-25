Изумительный лимонно-яблочный пирог на растительном масле: простой рецепт вкусного влажного теста

Ингредиенты для пирога:

2 яйца

60 г растительного масла

60 г сахара (тростниковый или обычный белый)

сок и цедра одного лимона

220 г муки

9 г разрыхлителя

соль щепотка

2 яблока

Приготовление:

1. Яйца разбиваем в глубокую миску. Вливаем растительное масло, добавляем сахар цедру и сок одного лимона. Перемешиваем венчиком.

2. Муку соединяем с солью, разрыхлителем. Просеиваем в яичную смесь и перемешиваем лопаткой. Тесто получается средней густоты, как на шарлотку.

3. Одно яблоко очищаем и нарезаем кубиками. Добавляем в тесто и перемешиваем.

4. В форму диметром 20 см перекладываем тесто, разравниваем. Второе яблоко нарезаем тонкими дольками и выкладываем сверху на тесто.

Чтобы пирог после выпечки без проблем извлечь из формы, дно лучше застелить пергаментом.

5. Выпекаем пирог при 180 градусах около 40 минут. Готовность обязательно проверить шпажкой, поскольку духовки у всех разные ( видео-рецепт ).

Лимонно-яблочный пирог в разрезе

Источник: 1 Минута