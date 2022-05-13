Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:48
Просмотров: 140

Жадан став «Людиною року» за версією видання Gazeta Wyborcza

Жадан став «Людиною року» за версією видання Gazeta Wyborcza

Український поет, письменник та волонтер Сергій Жадан завоював звання «Людини року» у знаменитій щоденній газеті Польщі Gazeta Wyborcza. У редакції наголошують, що «письменник бореться не лише пером». Про це повідомляє «24 Канал».

«Він не залишив місто, незважаючи на те, що росіяни жорстоко бомбардують Харків, а зайнявся тим, до чого покликані письменники під час війни: підняттям настрою людей, заспокоєнням їхніх сердець, організацією концертів у пристосованій до притулку станції Харківського метро. Відвідує поранених у госпіталі, возить припаси бійцям на фронті», пише Gazeta Wyborcza.

Ідею нагородити Сергія Жадана з Харкова запропонував редактор видання Адам Міхнік. Серед кандидатів на нагороду також були Володимир Зеленський, Ірина Верещук, мери Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, а також українські командири та дипломати, військові та рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 