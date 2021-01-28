Жареные овощи с мятой и салат хумус: то, чем можно разнообразить ваши блюда на обед или ужин
Иногда хочется попробовать на обед или ужин, что-то необычное, а не просто стандартное блюдо, которое уже приелось. Предлагаем разнообразить свой обед или ужин ни представленных блюдом.
Вкус необычный и посмотрите как ваши домашние отнесутся к такому обеду или ужину. Если понравиться, то это вариант как разнообразить блюда на вашем столе.
Соедините жареные овощи с нутом и сыром фета в этом салате в греческом стиле, который обеспечит впечатляющие 4 из ваших 5-дневных блюд.
Ингредиенты
4 пастернака, очистить и нарезать дольками.
4 моркови, нарезанные дольками.
2 ч.л. семян тмина.
400 г консервированного нута без жидкости.
2 ст.ложки растительного масла.
500 г вареной свеклы (не в уксусе), процедить и нарезать дольками.
2 столовые ложки чистого меда.
200 г хумуса в горшочке.
2 столовые ложки белого винного уксуса.
Небольшой пучок мяты, собранные листья.
200 г блока греческого салата из сыра или феты.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Перемешайте пастернак, морковь, семена тмина и нут с маслом и некоторыми приправами в большой жаровне. Готовьте 30 минут, помешивая в середине приготовления.
Шаг 2
Добавьте свеклу в форму и сбрызните медом, затем верните в духовку на 10 минут. Разложите хумус тонким слоем на большом блюде или разделите на 4 тарелки. Когда овощи будут готовы, сбрызните уксусом и перемешайте в банке. Положите жареные овощи на хумус, посыпьте мятой и сыром, сбрызните соком из банки и подавайте.
Источник: 1 Минута