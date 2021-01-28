Жареные овощи с мятой и салат хумус: то, чем можно разнообразить ваши блюда на обед или ужин

Иногда хочется попробовать на обед или ужин, что-то необычное, а не просто стандартное блюдо, которое уже приелось. Предлагаем разнообразить свой обед или ужин ни представленных блюдом.

Вкус необычный и посмотрите как ваши домашние отнесутся к такому обеду или ужину. Если понравиться, то это вариант как разнообразить блюда на вашем столе.

Соедините жареные овощи с нутом и сыром фета в этом салате в греческом стиле, который обеспечит впечатляющие 4 из ваших 5-дневных блюд.

Ингредиенты

4 пастернака, очистить и нарезать дольками.

4 моркови, нарезанные дольками.

2 ч.л. семян тмина.

400 г консервированного нута без жидкости.

2 ст.ложки растительного масла.

500 г вареной свеклы (не в уксусе), процедить и нарезать дольками.

2 столовые ложки чистого меда.

200 г хумуса в горшочке.

2 столовые ложки белого винного уксуса.

Небольшой пучок мяты, собранные листья.

200 г блока греческого салата из сыра или феты.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Перемешайте пастернак, морковь, семена тмина и нут с маслом и некоторыми приправами в большой жаровне. Готовьте 30 минут, помешивая в середине приготовления.

Шаг 2

Добавьте свеклу в форму и сбрызните медом, затем верните в духовку на 10 минут. Разложите хумус тонким слоем на большом блюде или разделите на 4 тарелки. Когда овощи будут готовы, сбрызните уксусом и перемешайте в банке. Положите жареные овощи на хумус, посыпьте мятой и сыром, сбрызните соком из банки и подавайте.

Источник: 1 Минута