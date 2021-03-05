Жена Кучеренко без косметики: как выглядит и каким образом ей это удается?

Многие женщины и девушки хотят выглядеть красиво и стильно. Немаловажное, если не основное значение имеет как, выглядит лицо человека. Есть отличные способы ухода за лицом, все они уже размещены и описаны в интернете. Можно конечно экспериментировать над собой, пока не найдешь оптимальный вариант, который подходит для вашей кожи. А можно воспользоваться советом, человека который это уже прошел.

Воспользуйтесь советом Александры Кучеренко. Вот как это она делает и выглядит прекрасно.

Александра Кучеренко

"Вот и конец рабочей недели! Только я возвращаюсь домой после съемок - сразу бегу смывать макияж. Я приучилась к этому уже давно и взяла себе за правило, ни при каких обстоятельствах не пропускать свой ежедневный уход. Сейчас есть столько бьюти-советов о косметологические процедуры и косметические средства, в них можно утонуть, тестируя на себе все подряд. И так важно найти то, что действительно работает и подходит именно тебе. У меня тоже был долгий путь поиска рецепта для идеальной кожи. И @giseledelormeukraine помогли мне его найти.

https://www.instagram.com/p/CMDC85vnhhX/?igshid=1v97fozbjtywf[/embed]

Вот 7 моих обязательных шагов в ежедневном уходе за кожей лица:

Умываюсь крем-пеной.

Убираю остатки косметики.

Протираю лицо тоником.

Сироватка.

Крем.

Крем под глаза.

Бальзам для губ.

И все это уходит меньше минуты. Плюс раз в неделю я делаю гоммаж и маску. А набор косметики (успокаивающее / увлажняющая / витаминная) мне корректирует косметолог, в зависимости от состояния моей кожи, потребностей и сезонности.

Я за индивидуальный подход во всем и, конечно, за любовь к себе! Всем женщинам желаю красоты и приятных выходных."

Источник: 1 Минута