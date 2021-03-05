Жена Кучеренко без косметики: как выглядит и каким образом ей это удается?
Многие женщины и девушки хотят выглядеть красиво и стильно. Немаловажное, если не основное значение имеет как, выглядит лицо человека. Есть отличные способы ухода за лицом, все они уже размещены и описаны в интернете. Можно конечно экспериментировать над собой, пока не найдешь оптимальный вариант, который подходит для вашей кожи. А можно воспользоваться советом, человека который это уже прошел.
Воспользуйтесь советом Александры Кучеренко. Вот как это она делает и выглядит прекрасно.
Александра Кучеренко
"Вот и конец рабочей недели! Только я возвращаюсь домой после съемок - сразу бегу смывать макияж. Я приучилась к этому уже давно и взяла себе за правило, ни при каких обстоятельствах не пропускать свой ежедневный уход. Сейчас есть столько бьюти-советов о косметологические процедуры и косметические средства, в них можно утонуть, тестируя на себе все подряд. И так важно найти то, что действительно работает и подходит именно тебе. У меня тоже был долгий путь поиска рецепта для идеальной кожи. И @giseledelormeukraine помогли мне его найти.
https://www.instagram.com/p/CMDC85vnhhX/?igshid=1v97fozbjtywf[/embed]
Вот 7 моих обязательных шагов в ежедневном уходе за кожей лица:
Умываюсь крем-пеной.
Убираю остатки косметики.
Протираю лицо тоником.
Сироватка.
Крем.
Крем под глаза.
Бальзам для губ.
И все это уходит меньше минуты. Плюс раз в неделю я делаю гоммаж и маску. А набор косметики (успокаивающее / увлажняющая / витаминная) мне корректирует косметолог, в зависимости от состояния моей кожи, потребностей и сезонности.
Я за индивидуальный подход во всем и, конечно, за любовь к себе! Всем женщинам желаю красоты и приятных выходных."
Источник: 1 Минута