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Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела

Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела

До брака с Виктором Оксана была замужем за бизнесменом Юрием Коржом, которому родила сына Богдана. Ради семьи тогда еще малоизвестная телезвезда оставила карьеру и сосредоточилась на обязанностях жены и мамы, однако отношения между супругами не сложились, поэтому после развода Марченко вернулась на голубые экраны.

Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела Оксана Марченко с сыном от первого брака Богданом

Впервые с Медведчуком она встретилась на церемонии награждения "Человек года" в 1999-м, а уже через четыре года пара сыграла свадьбу. У Оксаны и Виктора есть общая дочь Даша. Впрочем, к Богдану он тоже относится как к родному.

Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела Виктор Медведчук с детьми от Оксаны Марченко

Стоит отметить, что после ухода с СТБ из-за политической деятельности мужа, Марченко продолжает поддерживать связь со своими поклонниками в социальных сетях.

На своей странице в Instagram теледива регулярно публикует новые фото и видео, пытается привлечь внимание публики ко многим проблемам, таким как вырубка лесов в Карпатах, а также делится собственными размышлениями о жизни.

Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела Оксана Марченко и Виктор Медведчук

На этот раз героиня статьи выставила совместный снимок с любимым котом Кокосиком, в подписи к которому порассуждала на тему человеческих отношений:

"Вы слышали такую поговорку: "Теплое слово и кошке приятно"? И моему коту тоже, как оказалось. Если я долго не обращаю на него внимания, он приносит мне какую-нибудь свою игрушку, чтобы я поиграла с ним. Я ловлю себя на мысли, что на несколько минут откладываю все дела, чтобы уделить ему время", — пишет Оксана.

Жена Медведчука Оксана Марченко засветилась в компании другого: откладывает ради него все свои дела Оксана Марченко

Дальше она отметила, что в ответ на это Кокосик дарит ей уют, а вот с людьми совсем не так.

"Часто ли мы можем отложить все дела ради друг друга? Мы все время заняты, нам некогда, мы "живем" в гаджетах для какого-то будущего… А мимо проходит жизнь".

Комментаторы поддержали мысль Марченко, а также не забыли осыпать ее комплиментами. Она действительно выглядит очень молодо и свежо, тем более, учитывая, что ей скоро исполнится 48. Впрочем, многие подозревают Оксану в любви к пластическим операциям и уколам красоты, по поводу чего она не дает никаких комментариев.

Источник: 1 Минута

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