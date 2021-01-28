Жена Михаила Ефремова потребовала отдать ей спрятанные актером деньги

В начале июня 2020 года известный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов, находясь в сильном алкогольном опьянении сел за руль и вылетел на встречную полосу, где протаранил другую машину. Водитель автомобиля, в который въехал Ефремов погиб. После долгий судебный разбирательств Михаила Ефремова приговорили к 7, 5 годам заключения.

Михаил Ефремов в зале суда

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова хочет получить доступ к его деньгам, сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, незадолго до ареста актер обналичил вклады и положил их в свою банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он. Пока Ефремов сидит в тюрьме, деньги у его родных заканчиваются. По этому супруга актера наняла адвокатов и требует подписать передачу прав на банковскую ячейку. При этом сам Ефремов наотрез отказывается давать доступ жене к своим деньгам.

Михаил Ефремов с женой Софьей

Напомним, ранее стало известно, что жена Михаила Ефремова намерена развестись с актером после почти 20 лет брака, об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на близкого друга семьи. По мнению друга семьи Кругликова руководствуется не только эмоциями, но и расчетом. Он отметил, что жена не смогла простить Ефремову измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Еще одной причиной он назвал то, что пока Ефремов в тюрьме, его имущество легче поделить.

Источник: 1 Минута