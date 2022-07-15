Жена Тараса Тополи Alyosha срочно покинула США и вернулась в Украину: что заставило певицу бросить детей

Оба успешные и талантливые артисты, активно ведут социальные сети. С началом полномасштабной войны муж Алены, Тарас, пошел защищать родину от российских захватчиков. Певице пришлось уехать из столицы, ведь в первую очередь нужно было беречь детей.

Многодетная звездная семья Тараса Тополи и Alyosh

Как рассказывает сама певица, 24 февраля она быстро собрала самые необходимые вещи и уехала из Киева на запад Украины. Утомительная дорога длинною в 23 часа, тревога за мужа и за их будущее страны заставили временно остановиться в селе, у няни их детей. Как вспоминает певица, они прожили там пару недель. Она со слезами на глазах вспоминает, что почти ничего не взяли из дома для детей, а люди со всего села приносили им детские вещи и мебель: кроватки, горшки, стульчики для кормления, одежду. Немного успокоившись и отдохнув, семья приняла верное решение ехать дальше. На тот момент ракетные удары начали происходить и на западе Украины. Alyosha с детьми выехала в Польшу, а затем и в США. Там они с детьми и проживают.

Но недавно певица рассказала, что собирается лететь в Украину. По ее словам, за эти длинные месяцы войны она безумно соскучилась по мужу, близким и по дому.

"Я уже больше не могу, я хочу к нему, хочу обнять!" - искренне делится с подписчиками Alyosha перед вылетом домой.

И вот на странице Инстаграм у Тараса Тополи, а потом и у Alyosha, появился пост, на котором они с любимой вместе. Нежно прижавшись друг к другу, они не скрывают грусть в глазах, ведь им предстоит еще одно расставание. Под душещипательным снимком пары лидер "Антител" оставил подпись:

"Киев. Утро – сто тридцать восьмой. Настроение – люблю. Месяц – жить ради. Фото на прощание. Кто в USA, а кто в Харьков. Хорошего полета, любимая".

Певица пробыла в Киеве всего четыре дня, детей она не брала с собой ради их безопасности. Сейчас материнское сердце артистки спокойно, ведь дети в надежных руках. Младшую Марийку она оставила на попечение свекрови, а сыновья сейчас в детском лагере. Успела увидеться также с родителями и братьями, по которым, наверняка ужасно скучала.

Alyosha очень близко переживает войну в Украине, всей душой болеет за будущее украинцев и свято верит в нашу победу.

Источник: 1 Минута