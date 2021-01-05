Жених Ксении Мишиной Александр Эллерт повис в воздухе на веревке: напугал любимую

Сейчас Эллерт и Ксения Мишина отправились на небольшой медовый месяц, правда не за границу, а в украинские Карпаты

Завоевав сердце актрисы Ксении Мишиной, он мгновенно стал любимцем миллионов. За его Инстаграм-аккаунтом теперь пристально следят более трехсот пятидесяти человек, большинство из которых подписались на страничку после финала шоу "Холостячка".

Красочными фото оттуда Александр уже успел поделиться. Там он повис на страховке на канатной дорожке.

Александр Эллерт похвастался отдыхом в Буковели

Стоит напомнить, что еще со съемок шоу "Холостячка" фанаты Александра Эллерта хорошо помнят, что он боится высоты.

Однако ради завоевания сердца Ксении Мишиной он даже решился на то, чтобы прыгнуть с парашютом.

Теперь, видимо, он решил продолжить свои геройствования.

"Буковль официально признана самым теплым курортом Украины.⠀ Тут везде тепло... Тёплый приём местных с тёплыми ценами. Тепло в этом году и в пробке на въезд... а потом на выезд... Как летом в Одессу, помните?⠀ Приезжаешь уже разогретый... надень-ка термобельё... национальный костюм Буки, между прочим. Хочешь почувствовать себя главным ингредиентом супа... добро пожаловать в чаны. Банька... выбегаешь и в тёпленький сугроб грязи... +3... снега нУль... слава всемирному потеплению. Скоро глинтвейн с зонтиком будет", — шутя пишет Александр Эллерт.

Также он отмечает, что хоть в Буковели этой зимой и тепло, но самое теплое для него — это поцелуй любимой Ксении Мишиной.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Александр Эллерт показал фото якобы беременной Ксении Мишиной

Напомним, в одном из своих интервью знаменитости рассказали, что уже запланировали свадьбу. Она состоится в 2021 году, точная дата неизвестна, но уже анонсировали, что это будет в теплое время года.

Источник: 1 Минута