Женщина полюбила другого и бросила мужа с 7 детьми: как сложилась судьба отца-одиночки?

В этой семье все наоборот – она влюбилась в другого мужчину и ушла, а он заменил детям маму.

Николай и Татьяна познакомились еще в юности во время учебы. Тогда беззаботные и свободные 23-летний парень и 22-летня девушка решили создать семью.

Стать многодетными родителями никто не мечтал и не планировал, но судьба распорядилась иначе. После первого ребенка Татьяна была уверенна, что когда малыш подрастет, она вернется на свою работу. Однако вскоре девушка снова забеременела, а потом еще и еще.

В 32 года она уже стала матерью семерых детей. О работе не было и речи. В семьи деньги зарабатывал Николай, а Татьяна была типичной домохозяйкой и воспитывала детей.

Мужчина много работал, чтобы обеспечить своих родных. Денег хватало на все необходимое, но отца в семье не было. Татьяна не чувствовала себя любимой женщиной, а через несколько лет решила уйти.

Уходить она собралась одна, без детей. Сказала мужу, что влюбилась в другого. Новой любовью стал старый знакомый, с которым Татьяна училась еще в школе.

Женщина бросила мужа, но не собиралась совсем расставаться с детьми. Она просто желала свободы, которой у нее не было в браке. Поэтому дети остались с отцом, а мама приезжала в гости.

Женщина приезжала только в гости к детям

Николаю было очень сложно первое время. Он злился на бывшую жену и не знал, как все правильно объяснить детям. Старшие поняли все без слов, а вот младшие скучали по маме. Маленькие дети постоянно спрашивали, почему мама приезжает только на выходные. На что у отца не было ответа. Со временем все привыкли, и это считалось нормой в их "семье". Даже муж отпустил обиду на жену.

Татьяна вышла замуж во второй раз и снова стала мамой. Она родила еще двух детей. А вот Николай так и не встретил свою любовь.

Отец-одиночка воспитывает сам семерых детей

Когда женщины узнавали, что у мужчины 7 детей, отношения сразу прекращались. Он не теряет надежу и верит, что когда-нибудь найдется та самая женщина, которая полюбит его, несмотря ни на что.

Источник: 1 Минута