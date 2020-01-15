Живі скульптури повернулися: У Харкові стартував Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва

У п'ятницю, 10 січня в Харкові стартував V Всеукраїнський Фестиваль вуличного мистецтва. У конкурсній програмі беруть участь 11 артистів і 2 колективи з Сум, Дніпра, Кривого Рогу, Мінська (Білорусь), Житомира.

Гостями відкриття стали юні артисти Театру костюма «Аліса» (Харківська спеціальна школа №5). Фестиваль в Харкові триватиме до 2 лютого — кожної п'ятниці, суботи та неділі артисти будуть безкоштовно виступати на майданчиках ТРЦ «Дафі». З 14 лютого по 8 березня фестиваль буде проходити в Дніпрі. Там же визначать переможців і нагородять призерів. Призовий фонд конкурсу — 80 000 грн.

У день відкриття на головну сцену фестивалю вийшли 9 конкурсантів, всі — представники жанру «жива скульптура». Деякі, як Олексій Стукін або Микола Федосов беруть участь в конкурсі не вперше, і вже мають в активі призи, а деякі вперше виступають на заході такого масштабу. В цілому, в перший день на сцені були:

· Норік Барсегян в образі «Бі-Бой» («Артіль Міф», Суми)

· Віталій Демчук та Юлія Пахаян в образі "У пошуках скарбів" (Арт-група «Грімм», Кривий Ріг)

· Олександр Носкович в образі «Адам Казимирович Козлевич (водій Антилопи Гну)» (Театр живих скульптур «Студія Золотого Режисера», Мінськ, Білорусь)

· Марина Павленко в образі «Ярославна» («Артіль Міф», Суми)

· Олексій Стукін в образі «Пивовар (Алхімік)» (3 місце 2016 року, 2 місце 2017 року, 3 місце 2018 року, Театр живих скульптур «Студія Золотого Режисера», Мінськ, Білорусь)

· Анастасія Ступак в образі «Сумчанка» («Артіль Міф», Суми)

· Микола Федосов в образі «Мирний воїн» (3 місце 2017 року, Дніпро)

· Денис Чернущенко в образі «Гусар» («Артіль Міф», Суми).

Поступово до них приєднаються і інші конкурсанти — за умовами фестивалю, всі претенденти на призи повинні виступити в обох містах: один уїк-енд в Харкові, два — в Дніпрі або навпаки. У перший же день почало працювати журі фестивалю. Цього року до нього увійшли:

· Наталія Футинець — керівниця театру живої скульптури «Карнавал» (Одеса), соорганізаторка фестивалю вуличних артистів «Замри» (вона оцінювала виступи в день відкриття).

· Ігор Сурков — каскадер, художній керівник Театру бойової хореографії «Ярь» (Харків)

· Ольга Турутя-Прасолова — режисерка Театру імені Пушкіна (Харків).

· Наталія Денисова (головна художниця Харківського державного академічного театру ляльок імені В. О. Афанасьєва).

Кращі оцінки в першому уїк-енді отримали дебютанти — лідером став Денис Чернущенко в образі «Гусар». На два бали від нього відстали криворізький дует «піратів» Віталій Демчук та Юлія Пахаян — їх постійно оточували юні глядачі — і білоруський «Водій Антилопи Гну» Олександр Носкович.

«Вуличне мистецтво — це, перш за все, мистецтво. Тому найкращих результатів досягають артисти з професійним підходом до справи і професійною освітою: акторською або хореографічною», — вважає Наталія Футинець. При цьому вуличний артист зобов'язаний продовжувати освіту, вчитися у кращих майстрів світу, шукати шляхи до розвитку. Цьому був присвячений і майстер-клас, який Наталія Футинець провела в суботу для учасників фестивалю — на прикладі артистів з Всесвітнього фестивалю живої скульптури (Арнем, Нідерланди) вона пояснювала різницю між роботою артиста і ремісника.

Особливою прикрасою першого дня фестивалю став виступ учнів і учениць Харківської спеціальної школи №5 для дітей з проблемами слуху. У Театрі костюму «Аліса» вони створюють костюми і самі влаштовують їх покази. Театр багато виступає в Україні та за кордоном, а в перші дні 2020 року вони здивували глядачів і журі фестивалю в Харкові. «Я не до сих пір не можу повірити, що діти самі створюють таку красу», — зізналася Наталія Футинець.

Попереду у артистів — 4 тижні виступів в Харкові. «Я хоча і працюю в дуже динамічних жанрах, знаю, що одна з головних якостей артиста — терпіння, — звернувся до конкурсантів на відкритті член журі Ігор Сурков. — Терпіння і талант призводять до успіху».

Дізнатися більше про історію Всеукраїнського фестивалю вуличного мистецтва можна тут >>

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Графік проведення V Всеукраїнського фестивалю вуличного мистецтва в Харкові:

10 січня — 2 лютого (виключно п'ятниці, суботи та неділі з 17:00 до 20:00) — Турнірні дні в Харкові, (станція метро «Героїв праці», вул. Героїв Праці, 9)

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