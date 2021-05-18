Жизнь без диет и макияжа: секреты Кристины Орбакайте. Почему она выглядит так молодо и как общается с мамой?
Именно поэтому от аудитории у Кристины много секретов.
Мы исследовали социальные сети и открытые источники в поисках ответов на важные вопросы.
Жизнь без диет
Наверняка вы замечали, что Орбакайте весьма вытянутая и стройная. Если вы думаете, что для этого она тщательно следить за рационом и потеет в спортзале, то, увы, это не так. Она практически не сидела на диетах, ведь ей это не нужно.
Пластика или естественная красота?
Кристина Орбакайте
Несмотря на свой возраст, Орбакайте выглядит молодо и подтянуто. Неужели она, как и ее мама, попытается остановить естественное старение путем пластических операций?
Кристина признается - делала только подтяжку. Никаких серьезных хирургических вмешательств не было и не будет.
К слову, от макияжа Кристина также предпочитает отказываться. Во всяком случае, хотя бы в повседневной жизни, чтобы не нагружать возрастную кожу химией. И это реально помогает!
Лучше удобно, чем красиво
Кристина Орбакайте показала новое фото - вся в маму
В плане одежды Кристина, которой раньше нравились бесформенные, длинные, черные вещи, сегодня в обычной жизни предпочитает спортивный шик. Каблуки надевает только на выступления и красные дорожки, вне их — только удобная обувь.
Вышла замуж впервые
Несмотря на то, что нынешний муж Михаил Земцов - уже третий мужчина в жизни Кристины, она впервые именно с ним пошла в ЗАГС. Первые два брака у дочери Аллы Борисовны Пугачевой не были заключены официально.
К слову, узнать больше об отношениях Орбакайте и Земцова вы можете в нашем материале.
Долгожданное счастье Кристины Орбакайте - ее третий муж Михаил Земцов. История их любви
Источник: 1 Минута