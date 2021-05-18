Жизнь без диет и макияжа: секреты Кристины Орбакайте. Почему она выглядит так молодо и как общается с мамой?

Именно поэтому от аудитории у Кристины много секретов.

Мы исследовали социальные сети и открытые источники в поисках ответов на важные вопросы.

Жизнь без диет

Наверняка вы замечали, что Орбакайте весьма вытянутая и стройная. Если вы думаете, что для этого она тщательно следить за рационом и потеет в спортзале, то, увы, это не так. Она практически не сидела на диетах, ведь ей это не нужно.

Пластика или естественная красота?

Кристина Орбакайте

Несмотря на свой возраст, Орбакайте выглядит молодо и подтянуто. Неужели она, как и ее мама, попытается остановить естественное старение путем пластических операций?

Кристина признается - делала только подтяжку. Никаких серьезных хирургических вмешательств не было и не будет.

К слову, от макияжа Кристина также предпочитает отказываться. Во всяком случае, хотя бы в повседневной жизни, чтобы не нагружать возрастную кожу химией. И это реально помогает!

Лучше удобно, чем красиво

Кристина Орбакайте показала новое фото - вся в маму

В плане одежды Кристина, которой раньше нравились бесформенные, длинные, черные вещи, сегодня в обычной жизни предпочитает спортивный шик. Каблуки надевает только на выступления и красные дорожки, вне их — только удобная обувь.

Вышла замуж впервые

Несмотря на то, что нынешний муж Михаил Земцов - уже третий мужчина в жизни Кристины, она впервые именно с ним пошла в ЗАГС. Первые два брака у дочери Аллы Борисовны Пугачевой не были заключены официально.

К слову, узнать больше об отношениях Орбакайте и Земцова вы можете в нашем материале.

Долгожданное счастье Кристины Орбакайте - ее третий муж Михаил Земцов. История их любви

Источник: 1 Минута