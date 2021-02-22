Жизненный и творческий путь умершей Екатерины Градовой, радистки Кэт в фильме “Семнадцать мгновений весны”

Ушла из жизни прекрасный человек и талантливая актриса Екатерина Градова.

Как же сложилась ее судьба и как она провела последние дни своей жизни? Творческая жизнь Екатерины была насыщенной и многогранной. Личная жизнь прекрасной и красивой женщины, была противоречивой.

Детство и юность

Екатерина Градова родилась 06.10 1946 году в Москве.

Родители Екатерины были интеллигентные люди и правильно воспитали свою дочь.

Отец Георгий Градов, был известным архитектором, профессором и альпинистом. Когда он был в экспедиции на Памире, у него остановилось сердце.

Мама Раиса Градова работала в труппе московского театра им. Гоголя. В 2004 Раиса Градова ушла в монастырь, потом ее называли матушка Даниила.

После окончания школы Екатерина поступаете в Московский иняз и после первого курса бросает его. Далее она поступает с первого раза в Школе-студии МХАТ.

Фильмы

Известность Екатерине принесла роль радистки Кэт в фильме в незабываемом кинофильме "Семнадцать мгновений весны". Этот фильм многим поколениям запомнился игрой известных артистов. Его пересматривали много раз. Далее была роль в кинофильме "Место встречи изменить нельзя". Там Екатерине пришлось играть роль мошенницы Светланы Волокушиной. Потом были еще много ролей в кино и театре, но эти запомнились ее поклонникам наиболее.

Личная жизнь

Екатерина Градова и Андрей Миронов

Первый раз она была замужем за Андреем Мироновым. У них родилась в 1973 году дочь Мария.

Но уже в 1976 году Екатерина развелась, ввиду многочисленных любовных похождений Андрея.

Больше она ни с кем свою судьбу не связывала. Так как продолжала любить своего бывшего мужа. Через некоторое время Екатерина серьезно заболела. Врачи не могла ей помочь и посоветовали провести остаток жизни в родными. Екатерина начала посещать церковь и молиться. После чего, болезнь отступила.

Потом она познакомилась Игорем Тимофеевым, который был физик-ядерщик. Это было когда они вместе посещали как паломники Оптину пустынь. В 1991 году она вышла за него замуж.

Последние годы жизни

Екатерина с мужем уехали во Владимировскую область в небольшую деревню и стали вести обычную затворническую жизнь, практически ни с кем не встречаясь.

Периодически Екатерина проходила профилактику в больнице г. Владимир.

Умерла Екатерина Градова на 75 году жизни.

Вечная память!

Источник: 1 Минута