Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Так же журнал опубликовал первый взгляд на персонажа Сигурни Уивер во втором «Аватаре» – подростка по имени Кири.

72-летняя Уивер сыграла Кири — подростка на'ви и приёмную дочь Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Говоря о работе с Уивер Кэмерон отметил, что актриса буквально стала моложе, энергичнее и вообще не выходила из образа ребёнка на время съёмок захвата движений.

«Думаю, все мы помним, что чувствовали в подростковом возрасте. Я точно помню. Мой рост в 11 лет был 178 см, и я знала, что Кири будет чувствовать себя неловко большую часть времени – она ищет себя.

Я пришла в восторг, узнав, какой вызов мне бросил Джеймс» – рассказала в интервью изданию актриса.

«Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатрах 16 декабря 2022 года и будет самой ожидаемой премьерой конца года. В России фильм показывать не будут из-за вторжения кремлядей в Украину.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16812

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