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Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Так же журнал опубликовал первый взгляд на персонажа Сигурни Уивер во втором «Аватаре» – подростка по имени Кири.

72-летняя Уивер сыграла Кири — подростка на'ви и приёмную дочь Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Говоря о работе с Уивер Кэмерон отметил, что актриса буквально стала моложе, энергичнее и вообще не выходила из образа ребёнка на время съёмок захвата движений.

«Думаю, все мы помним, что чувствовали в подростковом возрасте. Я точно помню. Мой рост в 11 лет был 178 см, и я знала, что Кири будет чувствовать себя неловко большую часть времени – она ищет себя.

Я пришла в восторг, узнав, какой вызов мне бросил Джеймс» – рассказала в интервью изданию актриса.

«Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатрах 16 декабря 2022 года и будет самой ожидаемой премьерой конца года. В России фильм показывать не будут из-за вторжения кремлядей в Украину.

Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Журнал Empire посвятил обложку свежего номера второму «Аватару»

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16812

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино, США

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