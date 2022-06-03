Журналисты выяснили, на что Джонни Депп потратил свое состояние в 600 миллионов долларов

Джонни Депп выиграл иск о клевете против Эмбер Херд и получил 15 миллионов долларов. Сумма кажется солидной, пусть актер и не получит ее целиком, но, как выяснили журналисты, кинозвезда живет с таким размахом, что эти денег ему явно надолго не хватит. На что тратит свое состояние в 600 миллионов долларов один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, пишет Daily Mail.

За период с 1999 по 2016 год 58-летний Джонни Депп заработал 600 миллионов долларов. Именно эту сумму назвал под присягой его бывший финансовый менеджер Джоэл Мандель. И он же сообщил, что актер буквально разбрасывался деньгами.

Только пять миллионов долларов были потрачены на то, чтобы выстрелить прахом основателя гонзо-журналистики Хантера С. Томпсона из пушки. Таково было его желание и Джонни, как хороший друг, его исполнил.

Мандель был уволен в 2016 году, потому что Депп обвинил его в неумелом управлении финансами. Они уладили дело в 2018 году.

Но пока Джоэл занимался деньгами Деппа, то, по его словам, актер вел весьма расточительный образ жизни. Он тратил по 100 000 долларов в месяц на врача-нарколога, так как он пристрастился к обезболивающим после травмы ноги, и по 300 тысяч на штатных сотрудников.

Миллионы были потрачены на роскошные автомобили, дома и путешествия исключительно на частном самолете. В итоге Депп купил Gulfstream GV за 14 миллионов долларов и тратил по 200 тысяч на топливо и зарплаты экипажа.

Депп в месяц тратил около 2 миллионов долларов и игнорировал все призывы его менеджера уменьшить расходы.

75 миллионов долларов были потрачена на покупку и обслуживание 14 домов, включая французский замок, пять пентхаусов в Лос-Анджелесе и цепь островов на Багамах.

Кроме этого он приобрел ферму в Кентукки с 3 коровниками, 15 стойлами и 10 загонами для скота. Он появлялся на ней крайне редко, но тратил деньги на содержание персонала, который ухаживал за животными.

Также он купил 150-футовую яхту, которую назвал Vajoliroja — игра слов обозначающая пиратский флаг "Веселый Роджер" и имена Ванессы Паради и их детей Лили-Роуз и Джека.

Джонни потратил около 10 миллионов долларов, чтобы переоборудовать яхту в богемном стиле и украсить ее дорогими породами дерева и роскошными драпировками в стиле ар-деко. В 2016-м он продал "игрушку" писательнице Джоан Роулинг за 18 миллионов долларов. Сейчас она называется Arriva.

Также он собрал большую коллекцию ретро-машин: среди 45 экземпляров внимание привлекают Rolls Royce Silver Ghost 1960 года и Corvette 1959 года. Corvette был подарен Деппу продюсером "Ромового дневника".

Также Депп каждый месяц тратил по 30 тысяч долларов на вино, которое"привозили самолетами со всего мира".

А бизнес-менеджер Деппа, Эд Уайт, в начале этого месяца свидетельствовал в суде, что Депп и Херд выставили счет за вино в Twenty Twenty Wine Merchants на 160 тысяч долларов к концу их брака.

Также он собрал коллекцию гитар, включающей известные модели Gibson, Les Paul Custom и Les Paul Standard, а также Fender Stratocaster 1956 года.

И актер, известный своим уникальным чувством стиля, много тратил на украшения. Сообщалось, что однажды Депп "зашел в дорогой ювелирный магазин, просидел там пару часов и купил браслет с бриллиантами за 400 тысяч долларов", хотя, как рассказал его менеджер, браслет стоил дешевле.

Но Депп тратился не только на драгоценности и вино, он выкупил одноглазого коня по кличке Золотой глаз с которым познакомился на съемках фильма "Сонная лощина", когда узнал, что того выставили на аукцион.

Также он потратил "миллионы долларов" на предметы искусства и ценные артефакты голливудских звезд: например Мэрилин Монро и Марлона Брандо, с которым он снимался в фильме "Храбрец". Только на содержание 12 складских помещений, где хранятся всего вещи, Депп тратит более полумиллиона долларов в год.

Не менее 10 миллионов долларов было потрачено на содержание его сестер и матери. Он купил ей дом в Голливуде и оплачивал содержание. А также финансировал музыкальный лейбл, управляемый другом детства, который стоил ему более 4 миллионов долларов без всякого дохода.

И в этом году Депп оказался должен 55 тысяч банку. Но не исключено, что актер все же урежет свои расходы, сейчас, когда его кинокарьера поставлена на паузу. Или начнет продавать свои коллекции.

Источник: focus.ua

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